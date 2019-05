21 may 2019

Que el éxito persigue a Aitana Ocaña no es ninguna novedad. Tras conseguir más de 35 millones de visualizaciones en 'YouTube' con 'Vas a quedarte', incluido dentro de su primer y breve disco, la catalana se lanza en el proyecto de su segundo trabajo: 'Spoiler', una mezcla de estilos que contará con nuevos temas más los publicados anteriormente. Así, el viernes sacaba a la luz 'Nada sale mal', que ya cuenta con 4,3 millones de reproducciones en la plataforma. Vamos, que todo lo que Aitana toca, se convierte en oro.

Coincidiendo con el estreno, la capital abría las puertas, el pasado viernes, al festival LOS40 Primavera Pop, una serie de conciertos en algunas de las principales ciudades del país -este año, Madrid, Barcelona y Málaga- que reune a los artistas más actuales del panorama nacional e internacional. Aitana fue una de las artistas invitadas, que no dudó en presentar su nuevo tema sobre el escenario y sentir la acogida del público. "No me lo esperaba pensaba que la gente se iba a chocar un poco más y estoy muy contenta", nos ha asegurado la cantante.

Aitana Ocaña en el concierto LOS40 Primavera Pop de Madrid. pinit gtres.

Durante su primera actuación en un recinto tan multitudinario como es el Wizink Center de Madrid, la cantante confiesa haber intentado adivinar si el público ya se sabía la canción "Al principio he escuchado algo pero como tenia los liniers, me los intentaba sacar todo el rato, pero no creo que se la sepan todavía, realmente no me he dado cuenta y me da mucha rabia, aunque si he visto a gente que la estaba cantando", afirmaba, ilusionada por la acogida que ha tenido.

'Nada sale mal' tiene un estilo más urbano, con toques latinos, diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Pero, ¿a qué tiene miedo Aitana de que salga mal? La catalana lo tiene claro: a las enfermedades. Aun así, parece estar en un momento muy bueno de su vida, desde que salió de 'Operación Triunfo' su carrera profesional ha ido cuesta arriba. Además, ha sido elegida para interpretar la banda sonora de 'Aladdin', en la que cantará 'Un mundo ideal' junto a Zayn Malik.

