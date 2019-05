21 may 2019

Su relación fue muy intensa. Se conocieron en la casa de 'Gran Hermano 15', una edición en la que los concursantes entraban acompañados -Jonathan de su primo Juanma y Yoli de su prima Alejandra-, y ella se enamoró a primera vista. Cierto es que a él le costó un poquito más, pero finalmente comenzaron a salir al tiempo de convivir juntos.

Yoli y Jonathan en el programa 'Mtmad'. pinit telecinco.

Pocas semanas después de terminar el 'reality', la pareja confesaba, muy feliz, que estaban esperando su primer bebé: Valeria, que ya tiene tres añitos. Más tarde, se casaron. Todo parecía ser de ensueño cuando los seguidores comenzaron a sospechar que los 'grandes hermanos' ya no estaban juntos. ¿Por qué? Yoli -que ahora dedica parte de su tiempo a 'YouTube- había dejado de publicar fotos con el que era su chico, cuando previamente solía hacerlo a diario. Aun así, a pesar de que era lo más preguntado en sus publicaciones, ninguno de los dos se pronunció.

Ahora, han querido contarlo en un video para el canal de Mediaset, 'Mtmad', donde se han atrevido a enfrentarse a un 'cara a cara' para hablar sobre lo que pasó en su relación. "Estoy de maravilla", comenzaba Yoli, que se enfrentó a la primera prueba cubierta en lágrimas. "Has sido tu la que me has hecho venir aquí así que estate tranquila", reprochaba el exconcursante, en un 'intento' de calmar a su compañera. Entre pregunta y trapos sucios, cada uno ha dado su versión de lo sucedido, y parece ser que fueron un cúmulo de cosas las que terminaron con su historia de amor.

Rota y dolida, Yoli ha afirmado que quiere y que "va a querer toda la vida" al que fue su marido, pero que veía la necesidad de "seguir con su vida, sin estar estancada". "Desearía haber nacido en la época de nuestros padres, sin 'YouTube' ni redes sociales", explicaba Jonathan, que no cree que se haya equivocado en nada de lo que hizo. ¿Habrá sido este el mayor culpable de su ruptura? El 'primo' lo tiene claro, pero parece haber un trasfondo que va más allá. Cada uno hecha la culpa al otro, ella por seguir su propio camino y él por su "inmadurez". Lo que sí está claro es que parece que la albaceteña no tiene dudas cuando le preguntan si volvería a retomar la relación.

Así, Yoli ha señalado en Instagram que en no se reconoce en el programa, pues fue "demasiado sincera" pero que las formas con las que habla en el video "no le representan". Jonathan, por su parte, ha agradecido a sus seguidores todo el apoyo y considera que este es el momento perfecto para sacarlo todo a la luz.

