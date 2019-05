21 may 2019

Anabel Pantoja llegaba el lunes a 'Sálvame' como un día cualquiera, pero lo que no sabía es que sus compañeros le tenían preparada una 'muy gorda'. Y no para bien. La sobrina de la tonadillera vivió uno de los momentos más bochornosos de su vida en la televisión al ser pillada utilizando un desodorante del supermercado en mitad del establecimiento... ¡sin comprarlo!

"Me tengo que defender", pedía la colaboradora de 'Sálvame', afirmando lo sucedido y sin tener las remedio que contar su versión del asunto. Al parecer, sintió la necesidad de utilizar desodorante, no en un sitio cualquiera, sino en la apertura de una tienda en el centro de la capital. "Es un supermercado. No puedo decir la empresa pero ese día estábamos abriendo esa empresa y era una invitación donde no se iba comprar nada. Lo usé porque no tenía más remedio. Y no estaba abierto al público”, explicaba.

Las dudas de sus compañeros fueron más allá y Antonio Tejado no dudo en preguntarle si era de roll-on o spray. "Creo que era un probador", confesaba Anabel, pero el resto de los allí presentes que también estuvieron en la fiesta no parecían muy convencidos con lo que estaba diciendo. Así, de perdidos al río y con un poco de vergüenza en su rostro, la prima de Kiko Rivera contó que ella suele hacer lo mismo con las colonias del aeropuerto: "¡Qué levante la mano quién no lo haya hecho!", exclamaba. Posiblemente más de uno, pero no tienen un video que los delata.

Más noticias sobre Anabel Pantoja...

- 'Sálvame' amenaza a Anabel Pantoja con embargarle el sueldo

- La puesta de largo del novio de Anabel Pantoja en televisión

- El motivo por el que Anabel Pantoja se desnuda en Instagram