No son pocas las veces que, sobre la cabeza de Michael Jackson, han sobrevolado nubes negras. Rumores de polémicas y de episodios que echarían por tierra toda su reputación. Ahora, con la salida de ese nuevo documental sobre su vida -contra el que ya alzó la voz su familia- han vuelto las dudas.

Y una de las personas que siempre ha sido preguntada por posibles prácticas abusivas del rey del pop contra él y que siempre le ha defendido, ahora deja caer que algo hubo... Hablamos de Aaron Carter, que ha hecho unas declaraciones en el 'relity' que participa, 'Marriage Boot Camp: Reality Stars Family Edition', que ya han levantado una polvareda.

Había una cosa que hizo que era un poco inapropiado"

Ha sido en un vídeo difundido por la revista 'People' en su web donde hemos podido ver al cantante asegurando: "Michael era un tipo realmente bueno, por lo que sé, un tipo realmente bueno. Nunca hizo nada que fuera inapropiado. Excepto por una vez. Había una cosa que hizo que era un poco inapropiado".

¿A qué se refiere? No lo sabemos, porque no ha dado más detalles de eso "inapropiado" que hizo Jackson con él. Tampoco la familia de Michael, que parecen estar más que hartos de este tipo de informaciones ha abierto la boca aún. Habrá que esperar a que salga del concurso para ver si quiere aclarar algo sobre estas palabras.

En 2004 ya había hablado sobre los rumores que aseguraban que habían compartido cama: "No pasó nada entre Michael y yo. No dormimos en la misma habitación, no compartimos cama. Tenemos una amistad normal. No hay nada sexual en ello".

