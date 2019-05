22 may 2019

El Festival de Cannes está reuniendo a las celebridades más importantes de todo el mundo, desde la 'influencer' Chiara Ferragni hasta la comentada aparición que ha revolucionado a todo el mundo: Leonardo Di Caprio y Brad Pitt juntos en la alfombra roja, con motivo de la última película de Tarantino, 'Once Upon A Time in Hollywood', que ambos protagonizan.

Brooklyn Beckhan, el hijo menor del futbolista y la ex 'spice girl', tampoco quiso perderse la gran gala, y ha hecho su aparición más especial en esta presentación. El modelo ha decidido presentar en sociedad a su chica, Hana Cross, con la que ha posado por primera vez ante las cámaras de un evento. Aunque nunca han escondido su amor y suelen mostrarlo a todos sus seguidores por redes sociales, nunca habían asistido de la mano a una cita tan conmemorativa.

Brooklyn Beckham y su chica, Hana Cross. pinit GTRES.

La también modelo de 22 años es la segunda novia que Brooklyn presenta en público. La primera fue la actriz Chloe Grace Moretz con quien tuvo una relación estable -aunque con varios altibajos- durante un par de años, y con la que él mismo rompió inesperadamente. Al parecer, Victoria y David suelen acoger muy bien a las chicas de su hijo, pues al igual que la actriz solía irse de vacaciones con su familia política, Cross ya vive con ellos -juntos pero no revueltos- pues les han acomodado una parte de su mansión para que puedan disfrutar de una convivencia en intimidad.

