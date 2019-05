23 may 2019

Últimamente, los 'celebrities' se casan en secreto. Quizás para que los medios no se vuelquen en el que será uno de los días más importantes de su vida, o porque el impulso les llevan a tomar la decisión de un día para otro. La última boda sorpresa ha sido la de la actriz Zoë Kravitz y su chico, Karl Glusman, que, según la revista 'Us Weekly', se han dado el 'sí quiero' este miércoles. Algo parecido a lo que hicieron Joe Jonas y Sophie Turner a principios de mayo.

La hija de Lenny Kravitz y el actor comenzaron su relación hace tres años y, el pasado octubre, decidieron confesar que estaban comprometidos, pero que no se lo habían contado a nadie. Por lo que posiblemente hayan hecho lo mismo con la repentina boda. Aun así, según confirma dicho medio, a pesar de ya estar casados, en junio tienen preparada una celebración con sus familiares y amigos que tendrá lugar en Francia.

Así como contó la protagonista de 'Big Little Lies' en enero, la pedida de mano fue muy simple, pero bonita, justo lo que ella quería. "Me encantó que no fuera un plan megaelaborado en París", afirmó. Además, confesaba que estaba empezando a organizarse sola, ya que quería hacerlo "despacio pero con seguridad". "Deseadme suerte", pedía de broma. Pero parece que está encantada con su anillo de pedida, pues no se lo quita 'ni para ir al baño'. Photocall que pisa, look en el que tiene puesto el anillo. Otra cosa no, pero que Karl Glusman acertó con el abalorio es 100% seguro.

