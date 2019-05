23 may 2019

Pau Gasol está muy enamorado. El considerado uno de los jugadores de baloncesto más importantes del panorama nacional dará el 'sí quiero' dentro de muy poco a su chica, Catherine McDonell, una chica californiana, diez años menor que él, con la que comenzó una bonita relación en 2016.

"¡Feliz 30 cumpleaños al amor de mi vida! Me siento muy afortunado de tenerte como mi mejor amiga, compañera y ¡pronto mi mujer! ¡Que celebremos muchos cumpleaños juntos!", escribía el deportista en su Instagram. Una felicitación trilingüe, pues también lo escribió en inglés, y ella contestó al mensaje en catalán: "T’estimo amor meu! My everything!", respondía. Es que es una pareja muy internacional.

Después de dos años de historia de amor, la pareja se comprometió el pasado octubre. El deportista, muy feliz, quiso compartir la noticia con todos sus seguidores con un texto y una preciosa imagen de los dos compartiendo miradas. "¡No hay palabras para expresar lo felices e ilusionados que nos sentimos! ¡Me ha dicho que SÍ! Soy muy afortunado de estar prometido con una mujer tan maravillosa y con muchas ganas de disfrutar de la vida juntos", confesaba. ¿Cuándo será la boda? Aun no lo han confirmado, pero quizás no tarden mucho en dar todos los detalles. A no ser que decidan casarse en secreto, al estilo Joe Jonas y Sophie Turner, o Zoë Kravitz y Karl Glusman.

