24 may 2019

La participación de de las Azúcar Moreno en la edición actual de 'Supervivientes' (Telecinco) se ha convertido en una auténtica pesadilla. No solo porque Toñi y Encarna han abandonado el concurso de forma precipitada, sino porque su desembarco en Honduras sirvió para que salieran a la luz las interminables deudas que las hermanas acumulan.

Fue 'Corazón' quien publicó en exclusiva que Toñi Salazar iba a tener el sueldo de 'Supervivientes' embargado para poder hacer frente a la deuda de 18.000 euros que tenía contraída con su abogada, la penalista Teresa Bueyes.

A pesar de que la nuera de la cantante ha asegurado recientemente que el impago se ha resuelto favorablemente, lo cierto es que en este momento la letrada solo ha podido recibir 10.000 euros del monto adeudado: "No es verdad que ya se haya cobrado toda la cantidad, queda todavía la otra parte, tal y como comenté aquí en exclusiva hace unas semanas", comenta visiblemente enfadada Teresa Bueyes de nuevo en declaraciones a 'Corazón'.

Pero no solo Toñi Salazar tiene un conflicto económico con la que fue su letrada. Su hijo, nacido de la relación con el productor musical Pedro Rilo, tampoco habría hecho frente al pago de las minutas e intereses de dos pleitos en los que Bueyes habría ejercido de abogada defensora.

Se trata de la acusación de homicidio involuntario por la que Borja estuvo en prisión y por la denuncia por estafa interpuesta por una tienda de deportes, después que el joven cambiara los precios de dos bicicletas para llevarse una de mayor categoría al precio más bajo: "Borja me debe todo el dinero, y quiero que me lo pague porque yo logré que los problemas que tuvo con la Justicia no fueran todavía peores. Lo que pasa es que es insolvente y, por tanto, las cosas para cobrar se complican mucho", comenta la letrada a 'Corazón'.

Ahora Mediaset España ha considerado que el abandono de Toñi y Encarna de Supervivientes fue premeditado. Según ha podido conocer esta revista, las hermanas acordaron cobrar por adelantado parte de la retribución pactada para hacer frente, precisamente, a las deudas que tenían hasta el momento.

La productora encargada del espacio se comprometió a conceder el adelanto siempre y cuando las concursantes estuvieran 30 días bajo sus órdenes. Así fue. Al cumplirse la fecha y, tras tener claro que se habían hecho los pagos acordados, Toñi y Encarna se fueron de Honduras.

Pero su futuro será complicado. Hasta que Mediaset lo considere, no podrán hacer entrevistas en medios de comunicación —ni siquiera en los programas de la casa— ni tampoco acudirán a los debates ni programas especiales sobre el programa en el que han participado. En este sentido, tampoco tienen la puerta abierta a promocionar ningún single. Por contra, tendrán que pagar una indemnización que podría superar los 400.000 euros.

