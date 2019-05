27 may 2019

Al parecer el fin de 2018 e inicio de 2019 no le sentaron muy bien a Asraf Beno e Isa Pantoja. La dichosa fiesta de Navidad sigue dando de qué hablar y esta vez ha sido Carolina Sobe la que ha puesto los puntos sobre las íes. ¿Sabe Chabelita que Asraf le fue infiel? Según los colaboradores no, pero lo peor de todo fue cómo pasó.

"Que deje de mentir, ya. – dice Carolina Sobe refiriéndose a la hija de Isabel Pantoja que se cree que controla la información de la famosa fiesta de fin de año– Cuando estábamos en la casa que dijo en la forma en la que conoció a Asraf y estaba contando lo de Noche Vieja. Allí se formó una…". Y los colaboradores de 'Viva la vida', todavía atónitos sin saber qué estaba por venir.

Carolina Sobe aprovechó que ya tenía toda la atención puesta sobre ella para soltar un bombazo: "Isa Pantoja, de toda la gente que tú te crees que estás controlando con toda esta historia, ya hay dos que se están reservando y puede que hablen. Pregúntale a tu novio si cuando empezó el año, no recibiste tú el año con un par de adornos". ¡Zasca! Enseguida se revolucionó todo el plató y Carolina terminó asegurando que nadie le puede desmentir: "Como dice que todo no se puede contar, que le pregunte a su novio a ver dónde estaba él. A mí no me pueden desmentir porque una de las personas que estaba en esa fiesta lo ha confirmado".

Desde luego que lo del sofá pasa por un momento a segundo plano. Según conocíamos, la relación de Asraf e Isa Pantoja era lo más sano que habíamos visto de la hija de la tonadillera. Sin embargo, ha habido cuernos (supuestamente), peleas en discotecas que acaban en urgencias y hasta cortes en directo. ¿Cuánto le queda a Isa y Asraf juntos?

