27 may 2019

Compartir en google plus

Es la gran ausente en la gira de las Spice Girl. Victoria Beckam no se ha subido al escenario en el arranque. No lo va a hacer en sucesiva funciones. Pero ha dejado claro que no hay mal rollo entre ellas. Que, simplemente, son sus negocios y su día a día lo que le impiden poder sumarse a este 'revival' noventero.

Lo ha demostrado con un mensaje colgado en su cuenta de Instagram deseando toda la suerte del mundo a sus excompañeras. La hoy diseñadora colgaba una imagen de las cinco integrantes originales del grupo y escribía al lado: "Mucha suerte a las chicas hoy en el comienzo de su 'tour'". Y lo acompañaba con el 'hashtag' "la amistad nunca se acaba". Toda una declaración de intenciones contra los que aseguraban que no asistía porque la relación estaba absolutamente rota.

Para demostrar que esto no era una cosa unilateral, la cuenta oficial de las Spice Girl comentaba al lado de la instantánea y colocando tres corazones: "Siempre una Spice Girl". también Mel C le hacía un guiño: "¡Gracias cariño! Te echaremos de menos".

Aunque hace unos días Mel B sugirió la posibilidad de que Victoria pudiera sumarse en alguno de los 'shows' de esta gira, parece poco probable. Demasiados compromisos. Pero sería un bombazo poder verlas a todas juntas delante de su público, recordando que fueron una de las bandas más populares en todo el mundo en los años 90.

Más noticias sobre Victoria Beckham...

- Tenemos el truco de Victoria Beckham que resucita cualquier look

- Sabemos lo que lleva Victoria Beckham en su neceser de viaje

- Descubrimos la almohada antiedad y la crema vampira de Victoria Beckham