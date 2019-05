28 may 2019

No les gusta. Han pasado cinco años desde que Kris Jenner, madre de las Kardashian, comenzara a salir con Corey Gamble, y a sus hijas no les hace ninguna gracia. Ojo, que desde Estados Unidos aseguran que Kim, Kourtney y Khloé estarían capitaneadas por el marido de la primera, Kanye West, que sería al que menos gracia le haría que este hombre entrase a formar parte de la familia.

Ha sido en 'Keep Up With The Kardashian', el 'reality' familiar', donde se ha puesto de manifiesto. Al parecer, el rapero le mandó un mensaje a Corey, significativamente menor que su pareja, en el que le decía: "Kanye le escribió a Corey algo del tipo: 'Mira, no te conocemos, nunca te hemos conocido de verdad, ni conocemos a nadie de tu familia".

Kim, rápidamente, salió a dar la cara por su marido, sosteniendo que él tan solo ha sido el encargado de expresar el sentir que comparten ella y sus hermanas. "Todos nos hemos sentido así, la verdad, y lo hemos pensado, pero Kanye se lo soltó... Me parece que quizá se equivocó haciéndolo en ese momento", explicaba antes de que tanto Khloé como Kourtney apoyaran a su cuñado, a quien califican como protector.

Khloé era más que clara al respecto: "El mensaje quizá no fue muy correcto, pero la esencia de lo que dijo Kanye es verdad. Corey tiende a ser bastante hermético, y eso me hace ser bastante precavida... Apenas le conozco". Y si en cinco años no ha sido capaz de hacerse con un hueco en el corazón de las que están llamadas a ser sus hijastras, mal lo tiene.

La matriarca comenzó esta relación en 2014, muy poco después de que si matrimonio con Bruce Jenner llegara a su fin -y de que este anunciara sus intenciones de cambiarse de sexo y convertirse en Caitlyn-. Hoy, sus propias hijas la ponen entre la espada y la pared.

