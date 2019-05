28 may 2019

Los Jonas Brothers han viajado a la capital para presentar sus próximos proyecto: 'Happiness Begins', su nuevo disco, y el documental sobre su vida, 'Chasing Happiness'. Así, anoche, visitaron el plató de 'El Hormiguero' para hablar de su separación, su vuelta, de todo lo que tienen preparado para este año e, incluso, de amor.

Los tres hermanos parecen ser afortunados en todos los aspectos: tanto en el juego como en la parte romántica. Nick dio el 'sí quiero' a la actriz Priyanka Chopra el pasado año, en una espectacular boda de varios días que se celebró en sus dos culturas. Mientras, Joe preparaba su ceremonia con Sophie Turner, con quien se casó en Las Vegas a principios de mes, pero sin descargar una segunda celebración más formal; y Kevin, por su parte, lleva 9 años casado con Danielle, con quien tiene dos preciosas niñas: Alena y Valentina, de 5 y 2 años.

"Tuvimos una boda maravillosa, ella es increíble... mañana la voy a ver y va a ser maravilloso. La vida es genial ahora mismo", comentó Nick durante el programa, sin apuros al hablar de su mujer y con total naturalidad. Así, el lunes, el artista quiso recordar el día en que la conoció con un 'post' en Instagram de una imagen del día de la boda y uno de los textos más románticos que hemos podido leer públicamente.

"Hace un año, fui a ver 'La Bella y la Bestia' en Hollywood con un grupo de amigos. Una de esas amigas era la mujer que se convertiría en mi mejor amiga, mi confidente, mi musa, mi bella esposa. Estoy muy agradecido por nuestro viaje juntos. Me haces sonreír todos los días y me inspiras a ser la mejor versión de mí mismo. Me siento honrado de ser tu marido. Te quiero", confesaba. "Eres lo más increíble que me ha pasado, te amo", le respondía la intérprete. Una historia de película, nunca mejor dicho.

