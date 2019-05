29 may 2019

Belén Esteban ha pasado un fin de semana increíble rodeada de sus mejores amigos en las calas de Ibiza, donde ha celebrado su despedida de soltera. Y ahora, con la 'calma' en el cuerpo, ha querido aprovechar para pasar por la clínica estética y hacerse unos retoques a unas semanas de la boda, así como ella misma ha mostrado en sus redes sociales.

La clínica parece estar también encantada con la visita de la 'princesa del pueblo' a su centro: "Muchas gracias por confiar en nosotros, Belén", ha escrito en sus redes sociales, asegurando que la colaboradora ha querido estar radiante para su gran día. Todavía no se sabe qué intervención ha decidido hacerse, pero sin duda, estará increíble para dar el 'sí quiero' a su chico, quien también disfrutó de una despedida de soltero en Cádiz con sus amigos.

La boda más importante del año tendrá lugar el 22 de junio en una lujosa finca de Madrid, cerca de Paracuellos del Jarama. Belén y Miguel cada vez están dando más detalles sobre cómo será el enlace, pero aun así no dudamos en que tendrá mucho de que hablar. La última noticia que tenemos de la esperada boda es que los novios no quieren móviles durante toda la celebración, pues tendrán que dejarlos en una sala aislada: no se podrán hacer fotos ni videos. Además, el lugar estará protegido para que no entren drones ni ningún tipo de paparazzis.

