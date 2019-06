1 jun 2019

Compartir en google plus

Solo tiene 30 años pero lleva más de diez trabajando en cine y la televisión. Siempre con trabajo y, dice, siempre feliz. Por eso, ahora que Blanca Suárez podría estar en su mejor momento, se resiste a posicionar esta etapa de su vida por encima de las anteriores. “He tenido mucha suerte, porque creo que a lo largo de mi vida he estado siempre en el mejor momento... siempre he intentado vivirlo al máximo", nos dice, para reconocer que ahora, efectivamente, está “en un momento estupendo”.

La actriz madrileña está estos días grabando la quinta temporada de 'Las chicas del cable', una serie que está siendo todo un éxito alrededor del planeta y que tiene aún pendiente de estreno la cuarta temporada. Pero además comenzará en agosto a rodar su nueva película, 'El verano que vivimos', un "drama romántico" como ella misma lo describe.

Todo esto nos lo cuenta tras la presentación de la nueva campaña de Samsung Smart Girls, de la que es imagen junto a otras tres mujeres destacadas en sus sectores: la periodista Sandra Barneda, la cantante Nathy Peluso y la tres veces campeona mundial de bádminton, Carolina Marín.

Memorias de África

Por suerte para ella, antes de comenzar este intenso verano, ya se ha ido de vacaciones. “creo que merecidas”, comentaba entre risas durante el 'photocall'. El destino ha sido Tanzania, y la compañía, “maravillosa”, según ella misma decía. Y es que su compañero de viaje no era otro que el actor Mario Casas, con quien mantiene una relación desde hace unos meses y que quien, por cierto, evita hablar siempre que puede.

Pero con el tiempo ha aprendido a capear el temporal -y sobre todo, las preguntas- con arte. Por eso, cuando le preguntan, reconoce que está “muy feliz y muy tranquila” pero hace un quiebro para responder si tiene planes de futuro junto a él como casarse o formar una familia. "Hay que vivir el presente. Los proyectos siempre son el futuro y hay que disfrutar el presente", contesta con una sonrisa.

Sandra Barneda, Carolina Marín y Blanca Suárez y Nathy Peluso. pinit D.R.

De lo que sí habla es de lo fantástico que ha sido su viaje a África “Ha sido maravilloso, han sido unas vacaciones estupendas, cortas, he sacado lo que podido, pero sí, ha sido un viaje maravilloso. Era la primera vez que estaba en esa zona de África y me ha llamado la atención todo, porque todo es tan diferente al mundo en el que vivimos... ”. También reconoce que volverse anónima durante unos días le ha resultado agradable. “Es un descanso emocional”, dice reflexionando. “Nadie te mira porque eres uno más”.

Ahora, cantante

Afirma que además de estar en un buen momento, está “muy tranquila”, aunque su actividad creativa no dice lo mismo, porque hace tan solo unos días se convirtió en viral gracias a su nueva aventura: su dueto con el compositor Álvaro Tessa, que ha recibido muy buenas críticas y que la llevó incluso a actuar en una conocida sala de Madrid en la que, por supuesto, estuvo Mario Casas aplaudiendo.

Pero no hay disco. Al menos por el momento. “Ha sido un proyecto muy pequeño, muy bonito que he hecho con una persona muy especial y que, nunca digas de este agua no beberé... pero de momento es algo que dejo para la gente que yo considero que son profesionales de eso”. Así que habrá que esperar para poder verla de nuevo sobre el escenario.

Más noticias sobre Blanca Suárez

- Los mejores maquillajes de Blanca Suárez

- Blanca Suárez cambia radicalmente de look (extensiones incluidas) y no vas a creer a qué famosa se parece