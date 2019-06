3 jun 2019 Corazón

Compartir en google plus

Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer, desde que lanzó la 'Salchipapa' y dejó a media España revolucionada no ha parado de lanzar temazos que se convierten en el hit de verano en un abrir y cerrar de ojos, y este año, no iba a ser para menos. De los creadores del 'Toma Pepinazo', llega '19 centímetros papi' su nuevo single que no ha dejado indiferente a nadie.

Como cada verano, la catalana ha lanzado junto con la canción un videoclip en el que podemos preciar su operación estética y alguna que otra escena subida de tono.

La letra de la canción no deja lugar a la imaginación. “Eres mi microondas, ya estoy caliente” o “que duro despertarme contigo desayunando hamburguesa jugando a pringarme la cara con tus dieciocho centímetros con mayonesa”. El videoclip, no se queda atrás, Leticia luce su cambio físico con orgullo en diminutos bikinis y gafas de sol, dejando imagenes que sin duda, se quedarán en nuestra retina durante mucho tiempo.