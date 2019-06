6 jun 2019

Otra vez más, 'Espejo público' sorprendía a Susanna Griso con la noticia de que su imagen está siendo utilizada sin su permiso. El lunes durante el programa, Amparo de la Gama, una de las colaboradoras, revelaba la existencia de un presunto estafador de famosos que para venderse utilizaba los nombres más populares del panorama nacional. Entre ellos, la presentadora del matinal.

Al parecer, este señor intentaba lucrarse adjudicándose cargos relacionados con diferentes personalidades con el fin de conseguir acercarse a ellas. Y, según contaba su compañera, Carmen Lomana podría haber sido una de las estafadas. Pero no todo acaba aquí. Lo más fuerte de todo es que... ¡tenía una foto con Susana Griso! Un hecho que le ha dejado alucinando. "¿Él se vendía como asesor mío? ¿En serio? ¿Como mi hombre de confianza? ¡Me dejas muerta!", confesaba la periodista, sin poder creerse lo que estaba escuchando.

El presunto estafador en 'Espejo público' y la foto con Susanna Griso. pinit antena 3.

Así, el presunto estafador ha querido hablar con el espacio de Antena 3 para negarlo todo: "Yo quiero decirle a Susanna que nunca he dicho que soy asesor de ella. Es más, no me acordaba que tenía una foto con ella. Tengo un álbum con muchísimas personalidades. Ese día estaba invitado al Open de Tenis de Madrid y sentado al lado de Susanna. La vi y como la admiro y me encanta, le pedí una foto", explicaba. Si fuese así, ¿comenzaría ahí su idea? "No soy el pequeño Nicolás", decía, comparándose con el que ya utilizó a celebridades para sacar dinero, pero parece que los rumores apuntan a lo contrario.

