10 jun 2019

Hacía mucho que no sabíamos de ella, pero 'Socialité' ha querido sacar a la palestra, de nuevo, a Teresa Rabal. Aunque a todos nos hubiese gustado que fuese en otras circunstancias... Porque la cantante aseguró en el reportaje que le realizó el espacio de fin de semana de Telecinco que está pasando por graves apuros económicos.

"Tengo unas deudas enormes, como le ha pasado a mucha gente", sentenciaba con naturalidad y confesando haber tenido que vender Villa Renata, la casa en la que vivió los días más felices de su vida junto a su marido, Eduardo Rodrigo, y sus hijos. No le quedó otra opción para que sus cuentas pudieran tomar algo de aire.

El día que cerré mi casa, lloré"

"El día que cerré mi casa, lloré, aunque los recuerdos se llevan con uno. Las casas son solo casas", decía ante las cámaras del programa que presenta María Patiño. Ahora, Teresa vive en casa de su madre, Asunción Balaguer. "Está muy mayor y prácticamente siempre estaba en mi casa, así que me he ido a vivir con ella. Me he llevado mis muebles y mis recuerdos. Al final, solo he dejado allí las paredes", explicaba mientras iba mostrando los rincones de esa vivienda que comparten las dos.

Rabal, además, recordaba otro de los reveses que le dio la vida muy recientemente. No hablamos de la muerte de su marido, sino de ese cáncer que le diagnosticaron hace dos años y que tan mal se lo hizo pasar. "La quimio fue tremenda, pero lo peor fue perder el pelo. Además, no me podía permitir verme mal porque tenía a Eduardo muy enfermo", cuenta Teresa, a la vez que pone en valor el tremendo apoyo que han supuesto sus hijos para ella.

