14 jun 2019

Compartir en google plus

Las imágenes que se publicaron en el programa de 'AR' se puede decir que casi que más que confirman la relación de Malú y Albert Rivera. Al día siguiente él se sentaba en el plató de Ana Rosa Quintana y reaccionaba a estas imágenes. Sin embargo, sólo una sonrisa era lo que nos daba por respuesta sin negar que entre él y Malú ha habido o hay algo. ¿Cuándo piensan decirlo? Como estén esperando a que se aclare el panorama político, tendremos para rato.

De momento, Malú vuelve a la normalidad en sus redes sociales y a deleitarnos con un post con alguien muy especial. No, no tiene pistas para ser Albert Rivera. Es con Lucía Sánchez, su prima hija de Paco de Lucía y Casilda Varela. Dándole un besazo en la mejilla y con un pie de foto tan cariñoso como "Mi hermana… te quiero tanto", deja una muestra de la grandísima unión que tienen ambas.

Si se llevan tan bien hasta el punto de llamarla hermana seguro que ha sido su confidente en más de una ocasión con esa relación tan misteriosa que tiene con el líder del partido naranja, Albert Rivera. Y es que a Malú cada vez le van quedando menos confidentes pues si decide exponerse en un supermercado con Albert, no hay quien pueda esconder dichos encuentros.

Ella no se ha mencionado al respecto y tampoco se ha dejado ver por los platós de televisión. Tras su operación ha estado en reposo y en rehabilitación, según su madre mejorando a pasos agigantados y prometiendo volver pronto a los escenarios. Ahora la pregunta es, ¿ha estado Albert Rivera cuidando de ella? Y si no es así en ningún momento de su vida, ¿por qué no han desmentido esta famosa relación?

Más noticias sobre Malú y Albert Rivera

- Por fin, las primeras imágenes de Malú y Albert Rivera: relación confirmada

- La reacción de Albert Rivera al ver sus fotos con Malú

- El precio de las fotos de Malú y Albert Rivera