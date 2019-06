16 jun 2019

llevaban dos años alejados de los medios, las entrevistas y las listas de ventas. Pero en este tiempo, la música no ha salido nunca de sus vidas. Kiko y Shara han estado preparándose para regresar a lo grande. Los hermanos Gaviño estrenan estos días 'Depende de mí', una canción que trae a sus seguidores de nuevo el sonido más auténtico del dúo gaditano.

"Es un tema compuesto por mi hermano, que es muy fresco, que tiene la esencia de los comienzos", nos cuenta Shara en conversación telefónica. Están en plena promoción y no paran. De Madrid vuelan a Santiago de Compostela y hacen entrevistas sin descanso. Y esto solo es el comienzo, porque dentro de un par de meses tienen previsto otro tema y su firme intención es sacar un nuevo disco para el año que viene. "Pero porque queremos, por cosa nuestra, porque se trabaja bien sacando singles", puntualiza Kiko.

Porque desde que él comenzó en la música, a principios del año 2000 con Los Caños, todo ha variado. "La música ha cambiado mucho", reconocen ambos hermanos. Asegura Sara que ahora "es distinto. Ni más ni menos duro, porque la finalidad es la misma: llegar a un público, que te sigan y cantar en los escenarios, lo que cambia es la manera de trabajarlo".

Y eso están haciendo ahora después de esos dos años de silencio, en los que, además, a ella le ha dado tiempo a ampliar la familia con un bebé que ahora tiene 17 meses. Les preguntamos cómo se lleva eso de ser artista en la familia. "Venimos de una tierra en la que el arte se vive. Lo llevamos en la sangre. Sí es cierto que nuestra familia, con los carnavales, se ha pasado muchos años saliendo en agrupaciones. Así que lo vivimos de manera natural".

Claro que ninguno ha alcanzado las cotas de éxito que ellos han logrado. Y lo han hecho juntos, porque aunque en 2015 decididieron emprender caminos separados, finalmente han decidido volver. ¿Se cansaron de cantar juntos? ¿Alguna vez han tenido desavenencias? "Somos hermanos. ¿Qué hermanos no discuten? Pero discutimos como cualquiera que lleva 20 de 24 horas con otro y está que no le aguanta, porque se quiere ir a dormir. Pero al día siguiente se ven y se dan un beso y un abrazo", dice entre risas.

"Pero en nuestro trabajo no ha habido discusiones, ni peleas... fue más un momento de buscar lo que cada uno necesita, de hacerlo más pausado". Y es que el éxito les arrolló como una locomotora. A él que ya venía de Los Caños, de una forma y a ella, que era aún más joven, de otra. "Yo me encontré con el éxito de frente, pasé de estar en el instituto a verme número uno en ventas y haciendo giras por toda España". Y eso no fue fácil de asimilar. "Se asume. Es un poco complicado pero a la vez muy bonito".

El éxito y el trabajo duro

Ahora, con el paso del tiempo y la madurez, todo se ve de otra manera. "Yo valoro mucho cada momento", dice Kiko. "La carrera de un artista es una montaña rusa. A veces te va mejor y otras veces peor, y al final valoras el aquí y ahora. Nunca sabes cuándo se va a acabar o cuándo vas a tener la oportunidad de demostrar tu música".

Por eso es fundamental el entorno, un apoyo que, afortunadamente a ellos no les ha faltado nunca. "Venimos de una familia humilde, trabajadora... siempre hemos tenido muy presente quiénes somos, de dónde venimos", apunta Shara. Quizá por eso tienen muy claro que la base del éxito está el trabajo duro. "Esto es una carrera de fondo. Hay que tener fe y confiar mucho en uno mismo", dice Kiko. Quizá por eso, ellos aún sigan disfrutando del trayecto, sabiendo que el camino, a veces es tan importante como la meta.

