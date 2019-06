17 jun 2019 sara corral

Mercedes Trujillo Callealta, más conocida como Merche, lleva ya casi dos décadas en el mundo de la música. Este sábado, la cantante y compositora gaditana, presentó su nuevo 'single', 'Lo que me dé la gana', perteneciente al que será su noveno disco y que aún no tiene fecha de lanzamiento.

Merche ha hablado con nosotros y se ha sincerado contándonos la verdadera razón por la que ha nacido este nuevo disco; la importancia de su pareja, Arturo Requejo; la necesidad de que sea un grito de lucha; y de la mostrar a una Merche mejorada, pero que no pierde sus raíces.

Corazón El día 21 presentas el primer 'single' de tu nuevo disco, 'Lo que me dé la gana'. Una llamada de guerra por la igualdad, el respeto y la libertad, según has publicado en tus redes. ¿Por qué has decido hacer este tema?¿Qué tiene de importante?

Merche Con todo el panorama actual existente y todas las realidades sociales que existen, he sentido que tenía que hablar de ello. Estamos en un momento donde la mujer está reivindicando, como desde hace muchísimos años, la libertad. Se ha luchado por la igualdad y el feminismo, que en definitiva es eso: igualdad. Y yo tenía que poner mi granito de arena. Así lo sentía y así lo he hecho.

C. ¿Por qué has decidido que este sea el primer tema que sale a la luz?

M. Primero, por lo que te acabo de decir, creía que era el momento de alzar la voz, la mía. Y segundo, porque subí un adelanto que, con esto de las redes sociales, fue un éxito. Las redes, que tantas cosas buenas tienen, te permiten estar más cerca, y tienes ahí la respuesta del público y de la gente que sigue tu trabajo de forma inmediata. Subí un trocito de texto, y prácticamente fue un: "¡Saca esta canción por favor, saca esta canción!". Por lo tanto, el motivo ha sido una mezcla de las dos cosas. De mis ganas de alzar la voz, de decir mi punto de vista en todo este tema del feminismo, de la igualdad y de la inclusión. Y por otro lado, la petición de los fans, que todos al unísono me pedían que sacara el tema.

C. ¿Vamos a ver a una nueva Merche en este disco?

M. Una Merche renovada, como en cada disco, pero realmente la esencia y la raíz siguen siendo las mismas. Hago pop latino; hago pop con influencias andaluzas, mis raíces; influencias negras; influencias de la música que he escuchado durante toda mi vida, con lo que me he criado. La Merche del 2019, que lógicamente espero que se vea lo que ha ido aprendiendo en estos 17 años de carrera, quedando reflejado en el disco. Pero no es una Merche nueva, es la de siempre, pero hoy en día y con todos los años de experiencia, siendo la mujer que soy ahora. Con cosas que ahora me llegan.

C. Noveno disco y casi dos décadas de carrera musical, ¿da vértigo?

M. Mucho. Todos los discos siempre se viven con mucha incertidumbre y con mucho nervio. Pero sí es verdad que este está siendo muy especial en todos los sentidos, y lo estoy viviendo con mucha intensidad. Dedicarme en todos los aspectos de mi profesión, no solo componer y cantar, sino en otras muchas facetas que llevan años de trabajo. En esta ocasión, me he metido tanto que hasta he dirigido el último vídeo. Y como eso, mil cosas más que no había hecho. Como podrás comprender, los nervios se acrecientan todavía más. Tengo ese hormigueo en el estómago que, hasta que no salga a la luz el disco, que como tu has dicho se estrena el día 15 en Cadena Dial, pero sale a la venta el día 21, no se me calmará. Es el nacimiento, digamos, de mi noveno hijo. Además, en el mes de mi cumpleaños, va a ser el regalo perfecto.

Estoy orgullosa de él" merche.

C. Hemos visto en el adelanto que tu chico, Arturo Requejo, tiene un cameo en el videoclip. ¿Qué te ha llevado a tomar esta decisión?

M. Mira, ya llevamos 6 años, he escuchado de todo y estoy cansada. Hago lo que me da la gana respetando al de enfrente. Y como hago lo que me da la gana, pues también me enamoro de quien me da la gana y a quien no le guste pues que mire a otro lado. Y yo creo que era la canción ideal para reivindicar la libertad y que cada uno sea feliz con lo que decida, insisto, siempre respetando al de enfrente. Era una manera de gritar a los cuatro vientos, que estoy feliz, que estoy enamorada. ¡Que sí! Que es de Arturo Requejo, de ese chico que salió de 'Gran Hermano'. Que estoy orgullosa de él, de quién es y de todas las cosas bonitas que me da en la vida.

C. ¿Ya os habéis recuperado del susto que tuvísteis con el coche yendo a grabar el videoclip?

M. ¿Y mi madre? No te imaginas la bronca que me hecho mi madre. Y fue una tontería. A ver una tontería... fue un golpe fuerte y es verdad que salimos mareados del coche, pero yo subí el vídeo explicando que no nos había pasado nada, que había sido un susto, que lo dos estábamos perfectamente. Aunque la ambulancia y la policía nos recomendaron ir a a urgencias, yo tenía que hacer el videoclip al día siguiente, así que no me podía permitir el lujo de ir a urgencias y me encontraba bien. Al día siguiente, subí otro video diciendo que me encontraba muy bien y que estaba todo perfecto. A mi madre no se lo había ni comentado, pobre, porque no le di importancia. Se llevó un susto de miedo y me echo una bronca... Se asusto mucho y yo, realmente, aluciné con la repercusión que se le dio a eso. Salió en todos lados. Es curioso como, a veces, las noticias vuelan. Fue un episodio con una enseñanza clara: debemos guardar las distancias de seguridad. Nuestro coche, gracias a Dios, solo tenía el golpe en la parte de atrás, porque era más grande. Pero el otro coche quedo absolutamente aplastado. Quien se lesionó más fue el hombre que nos dio el golpe. Todos tenemos que tener claro que debemos mantener la distancia de seguridad y no confiarnos al volante.

C. Tú misma has llevado la dirección del videoclip. ¿A qué se debe?

M. Realmente siempre me he involucrado en todos los aspectos de mi trabajo, pero nunca se le había puesto un nombre, y quizás esta vez si me he metido un pelín más de la cuenta. Todo el equipo decía: "Si es que aquí no hay más director que tú, Merche". Pero vamos, en realidad, lo he hecho toda mi vida, no todos los videoclips, pero si la mayoría. Me gusta hacer el guion cuando tengo claro lo que quiero contar, lo visualizo y pongo mis ideas. Pero si es verdad que en este he sido más yo que nunca. Y, como digo, soy yo, Merche al 200x100.

Merche a presentado este Sábado su nuevo 'single', 'Lo que me dé la gana' pinit Instagram.

C. ¿Cómo te ves dentro de 10 años?

M. Pues yo siempre me he visto, de viejecita, tipo Chavela Vargas, cantando. Siempre he dicho eso de: "Cuando se me caigan los dientes de viejecita". Mientras que el público me lo permita, seguiré. A mí, esta profesión, me hace feliz. Me gusta mucho trabajar, pero si encima tu trabajo es tu pasión y es lo que te divierte, pues puedes decir que te ha tocado la lotería. Mientras el público me siga escuchando, ¿quién soy yo para irme? Si encima me encanta lo que hago.

C. ¿Qué opinas de tus fans, 'los merchitos'? ¿Qué importancia tienen en la creación de la Merche artista?

M. Me han dado la vida desde que empecé. Hace 17 años que tengo a mis 'merchitos', que además todavía no se llevaba eso de ponerle nombre a los fans: se lo pusieron ellos solos. Si no, habrían sido 'merchistas', o 'mercheliers', esas cosas extrañas que ahora se llaman. En aquel momento, el fenómeno 'fan' no era tan fuerte como ahora. Hoy en día, esa familia que se creó es esta, y sigo manteniéndola. Es precioso ver cómo a lo largo de los años una niña que empezó contigo con 13 años ahora tiene hijos. Me encanta ver que terminan sus carrera y que se están haciendo mayores, al igual que a todos aquellos que han ido llegando, tanto pequeños o mayores, y que se han ido sumando en el camino. Les tengo mucho que agradecer. Sin lugar a duda, es lo más bonito que me ha dado esta profesión. La familia de 'merchitos' que tengo me dan muchísimo cariño. Están siempre, a todas, y eso no se paga con nada. Ellos me dicen: "Tú nos pagas con tus canciones". Así que por nada del mundo dejaré de componer si ellos me piden canciones.

C. ¿Cómo se llamará el disco? ¿Cuándo verá la luz?

M. Todavía no sé como se va a llamar, estamos ahí dudando un poquito entre unas cosas y otras. El disco saldrá, si Dios quiere, en febrero-marzo del 2020. Antes mostraremos alguna 'cosita' más, tampoco queremos dar muchos detalles para que, cuando llegue el disco a la gente, haya escuchado algún tema más. Un disco cargado de historias de la vida cotidiana, de amor, de desamor, de temas sociales... Como es el 'single', que habla del feminismo, de la igualdad, de la inclusión, de la libertad, del respeto y de unos valores tan básicos que es triste tener que recordarlos. Pero bueno, si hay que hacerlo cantando y gritando, pues ahí estoy yo, para quien no se haya enterado todavía. Es un disco con cosas que he vivido en primera persona, cosas o experiencias que le han ocurrido a gente que está en mi entorno, pero insisto, historias cotidianas. Vienen, eso sí, acompañadas de un sonido muy actual y muy fresco. Contado desde mi perspectiva que nunca cambia, porque la manera de contar las cosas y de cantarlas, evidentemente, sigue siendo la misma, porque sigo siendo la misma de siempre, pero con unos cuantos añitos más. Y de experiencias, que no hayan pasado los años en balde, que es uno de mis objetivos. Todos los días acostarme habiendo aprendido algo nuevo en todos los sentidos, al igual que en el profesional.

C. ¿Cómo ha sido la gira de tu último disco?

M. Pues, realmente, no hemos parado. El último concierto del año pasado lo hicimos en Cádiz, en el Teatro Falla, el 5 de diciembre. Fue un final de gira del año pasado maravillo, nunca mejor dicho, en mi tierra, con mi gente. Pero no hemos parado, en enero ya tenía otro concierto, hemos hecho varios este año, y seguiremos de gira. Ahora no es como antes, que acabas un disco, te pasabas unos meses descansando y luego volvías, no. Ahora mismo mi gira es abierta, y me encanta porque yo me he criado en la carretera. Llevo más de 1.200 conciertos, y sin esa energía y esos nervios que se vive en el escenario con los directos, no podría vivir. Así que, feliz de la vida, y que haga conciertos muchísimos años.

Merche lleva más de 1200 conciertos en toda su carrera musical. pinit gtres.

C. ¿Cómo dirías que has ido evolucionando a lo largo de los años? ¿Has tenido que adaptarte a la industria musical?

M. ¡Guau, qué buena pregunta! Probablemente he aprendido de la industria. He llevado muchísimos años pensando que el negocio era de una manera, y es verdad que los últimos años realmente he hecho la carrera de cómo es este negocio, de cómo es la industria de la música en este país. Esa, probablemente, haya sido la evolución más grande, de lo que más he aprendido. En lo personal, aprendo todos los días en verdad. Todos los días me propongo aprender. Si hablo con alguien y me dice algo, valoro sus palabras, reflexiono, y siempre me quedo dándole vueltas.

C. ¿Cómo de importante es para ti haber participado como jurado en distintos programas de televisión? ¿Qué prefieres, jurado o presentadora?

M. He tenido la posibilidad de ser jurado en varios programas como dices, y he tenido la oportunidad de presentar. Estuve presentando durante seis meses un programa de televisión en Canal Sur, en Andalucía. Y llevo ya cuatro años presentando tanto la gala de fin de año, como las galas de UNICEF. La televisión es algo que me ha venido sin buscarlo, no era algo que yo tuviera en mi mente. Mi objetivo era hacer canciones y dedicarme profesionalmente a eso. Ganarme la vida con mis temas. Nunca se me pasó por la mente hacer televisión. Sin embargo, me vino y comencé como jurado de Eurovisión para elegir al candidato que representaría a España. Era la primera vez que era jurado en un programa musical. Ya de ahí, fueron cinco años los que estuve de jurado en 'Tu sí que vales', y después en Andalucía, donde también he hecho muchas cosas. Al igual que en Castilla-La Mancha, en 'A tu vera', por ejemplo, o presentando 'Cerca de tí'. Todo esto es algo que me gusta, aunque me ponga muy nerviosa y lo pase un poco mal, porque siento que no estoy en mi zona de confort, pero me gusta y mientras me propongan cosas bonitas que me gusten y que me sigan permitiendo dedicarme a mi música, pues ahí estaré. Ser jurado no te creas que me gusta demasiado, porque, al fin y al cabo, yo soy de las personas que pienso que cada uno tiene su opinión, y nadie va a decir que otro tiene o no tiene talento, entonces siempre hay una parte de miedo. En 'Tu si que vales', cada vez que tenía que decir que no, lo pasaba bastante mal. Porque no me gustaba decir: "No vales". ¿Cómo que no vales? Claro que vales, claro que sí que vales. Hay muchos artistas que cantan fenomenal y a mí no me gustan, y hay artistas que tienen para mí un talento impresionante y nunca consiguen el éxito de las masas. Entonces, ¿quién soy yo para decir que alguien vale o no? Es una pelea conmigo misma. Pero bueno, para eso me llamaban, para ser jurado, para que yo dé mi opinión, cosa que hago desde el absoluto respeto. Pero siempre, insisto, con el prisma de que nadie tiene el peso o la autoridad suficiente para decir quién si y quién no. Al fin y al cabo son gustos de cada uno.

C. ¿Crees que tu hija seguirá tus pasos? ¿Tiene dotes musicales?

M. Mi niña de 8 años, ahora mismo, quiere seguir mis pasos. Imagínate, se llama a ella misma 'Minimerche'. Ella quiere ser cantante y bailarina, y dice que quiere ser todo lo que es su mamá. Algo que le pasa a todos los niños con sus padres. Encima me ve allí, en el estudio todo el día, componiendo y grabando, y es normal... Espero que se le pase, y se quiera dedicar a otra cosa. Si al final decide dedicarse a esto, pues estaré apoyándola al doscientos por cien, en todo. Pero preferiría que no. Esto es como las madres o las mujeres de los toreros, que prefieren que no sean toreros. Pues yo lo mismo, prefiero que no sea cantante.