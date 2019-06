21 jun 2019

Es cierto que aún no ha azotado ninguna ola de calor de esas que hacen que se pongan a funcionar los motores de los aires acondicionados a pleno rendimiento, pero ya se respira verano. También en las redes sociales. Por supuesto, en las de las 'celebrities' no iba a ser menos. No hay nada más que echar un ojo al Instagram de Dafne Fernández.

La actriz ha colgado una imagen en la que aparece absolutamente desnuda sobre una cama. O puede que sea una camilla de algún centro de belleza en el que se esté dando un pequeño mimo después de haber sido madre hace poco menos de un año.

"¡Momentos que valen oro! Hay que sacar un huequito para nosotras, aunque a veces cueste la misma vida encontrarlos. Yo se que muchas de vosotras me entendéis...", ha escrito al lado de la fotografía, dando a entender que ha tenido que hace esta escapada a un centro de belleza para darse un pequeño capricho.

La intérprete es uno de los rostros conocidos de nuestro país que utiliza las redes sociales para contarnos sus movimientos o pare reflexionar sobre diferentes aspectos de su vida. Así que, en plena moda del nudismo 2.0, no iba a quedar fuera de la ola.

Dafne no es la primera ni la última famosa -nacional o internacional- que se muestra al natural en sus redes sociales. Y, con el buen tiempo a la vuelta de la esquina, propicio para que la gente aparezca más ligera de ropa, estamos seguras de que viene una oleada de imágenes muy similares a esta de Fernández.

