24 jun 2019 Corazón

Alejandro Sanz está imparable. Su gira está teniendo muchísimo éxito y el cantante, no hace más que cosechar buenas noticias. Sin embargo, no todas son buenas nuevas ya que su hija Manuela se acaba de graduar y él se ha perdidio la ocasión.

¿Está la relación enfriándose entre padre e hija? Todo apunta que no, pero Alejando no ha podido asistir a la graduación ya que se encuentra de gira. Parece que el cantante no ha sido capaz de ceñir las fechas y compaginar su vida personal y profesional para ver cómo su hija se gradua y finaliza su etapa de secundaria.

La que sí compartió su orgullo fue Jaydy Michel, la madre de Manuela, que a través de Instagram le dedicó unas sentidas palabras: "Qué orgullo de #MiPrincesa graduada!!!! Eres demasiado hermosa amor mío!!! #Manuela me emocioné tanto verte ahí con tu toga tan feliz y madura! #TeAmo#Felicidades".