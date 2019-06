27 jun 2019 sara corral

María Jiménez lleva ingresada en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla más de un mes, y para sorpresa de todos, ha conseguido estabilizarse y se encuetra fuera de peligro. Tras acudir al hospital de Cádiz donde fue tratada por una "oclusión intestinal", pidió el alta volutnaria y se trasladó al Sevilla, donde se realizó una traqueotomía.

La cantante, que ha estado en alto riesgo, tuvo dos dias de emperoramiento, pero para sorpresa de todos, ha empezado a notar mejoría. Su humor y su evolución ha sorprendido a todo el personal médico.

La sorprendente recuperación de María Jiménez pinit gtres,

La cantante, que siemrpe ha destacado por su carácter, hacía reír a carcajadas al equipo médico cuando les decía: "Me tenéis hasta el c...". María, que ya no tiene casa en Sevilla, sigue sintiendo como si fuera su hogar, pues no está sola ni un segundo.

Siempre acompañada por su hermana Isabel, por su cuñado, y por su hijo que reside en Toledo pero que se ha desplazado hasta Sevilla para poder cuidar de su madre, María está más arropada que nunca.

Hasta el propio director ha acudido a visitar a la cantante que alegra la UCI como solo ella sabe, con su humor y personalidad que tanto la caracterizan.

Aún queda mucho camino, pero está previsto que en dos semanas sea transladada a planta. Además tendrá de que someterse a rehabilitación para recuperar la musculatura, ya que tanto tiempo en cama debilita los músculos.

¡Ánimo María!

Más sobre María Jiménez...

- Mejora el estado de salud de María Jiménez

- Empeora el estado de salud de María Jiménez

- María Jiménez, operada de urgencia