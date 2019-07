1 jul 2019 Sara corral

Roberto Leal, el querido presentador de 'Operación Triunfo', ha celebrado su 40 cumpleaños de la mano de todos sus amigos, familiares y compañeros de profesión por todo lo alto. Ofreciendo una fiesta que nunca será caerá en el olvido.

Su mujer, Sara, con quien tiene un hija llamada Lola, quiso felicitar a su marido con una bonita publicación: "Hoy, además de tu 40 cumpleaños, también es mi día. El día de celebrar que tengo un marido cuarentón... ¡y qué marido! ¡Benditos 40! Estás pa comerte, miarrrrma... Compartir la vida contigo es un regalo. Voy a intentar que lo que te queda de día, también lo sea. Feliz cumpleaños, amor. Love u".

Roberto disfrutó de una noche inolvidable al lado de los suyos. pinit Instagram.

Tony Aguilar, compañero y amigo del presentador, compartió en su Instagram divertidos videos que hacían referencia al momento en el que Roberto presentó la campanadas de año nuevo.

Los exconcursantes de 'Operación Triunfo', tampoco dudaron en acudir al evento y compartir con sus seguidores parte de la fiesta del divertido cumpleañero. Raoul o Ricky Merino , que son dos de los exconcursantes que más relación han entablado con el periodista, publicaron numerosos videos e imágenes con Roberto.

El periodista compartió en su cuenta personal de Instagram un emotiva fotografía donde escribía: "Este fin de semana es de esos que te llevas pa siempre entre pecho y espalda. Alguien, entre risas y música, me felicitó diciéndome: "y que vivas muchos más". Y esa es la clave, porque no es lo mismo cumplir que vivir. Gracias a la vida, que me ha dado tanto. A mi familia, la mayor fortuna del mundo. Y a mis amigos, a los que estuvisteis, a los que no pero sí y a los que estaréis siempre... GRACIAS. No me siento más viejo sino más evolucionado, ahora soy 4.0"

¡Felicidades Roberto!

