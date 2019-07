2 jul 2019 sara corral

Compartir en google plus

La actriz Andrea Duro, ha compartido una romántica foto con Juan Betancourt, con quien está disfrutando por primera vez de un maravilloso y romántico verano.

A principios de mayo empezaron la especulaciones sobre este supuesto amor, y durante meses, ambos han mantenido su relación "medio en secreto". Sin embargo, han decidido no esconderse más y dar rienda suelta a su felicidad.

La publicación, titulada,"honestidad", ha recibido más de 68.000 likes, además de emotivos mensajes por parte de amigos, compañeros y sobre todo 'fans'. "Hombre y un poquito de belleza también veo", escribía Marta Torné.

Marta Hazas, Paula Echevarría, Blanca Romero, o Toni Acosta tampoco han dudo en dejar huella en la publicación de la actriz.

Pese a las declaraciones que ambos han realizado estos meses atrás, "no voy a hablar de mi vida privada. Ya lo sabéis, que siempre os digo que no... Os agradezco mucho cuando preguntáis, pero no voy a hablar de eso", decía Andrea, la pareja ya ha compartido en más de una ocasión alguna fotografía juntos.

Más sobre Andrea Duro y Juan Betancourt...

- Juan Betancourt se niega a hablar de Andrea Duro y coincide con Rocio Crusset

- La foto del beso de Andrea Duro y Juan Bettancourt con la que se confirma la relación

- Andrea Duro, obligada a desmentir que Alfredo Duro sea su padre