2 jul 2019

Compartir en google plus

Y, de repente, Pilar Rubio desaparecía de sus redes sociales. No nos referimos a que cerrase sus cuentas de manera parcial o definitiva, sino que llegó un momento que dejamos de tener noticias de ella durante su luna de miel. Sabíamos que todo iba bien porque Sergio Ramos nos ha ido informando puntualmente, pero, ¿qué pasaba con la presentadora?

Ahora Pilar nos ha desvelado el misterio sobre qué le ha pasado: un contratiempo con su teléfono móvil. "Ya estamos de vuelta después de muchos días intentando recuperar la info de mi teléfono. Al final lo he tenido que dar por imposible, está oxidado por dentro y tiene todavía un poco de agua", a escrito en las redes sociales Pilar.

Lo que más me duele son los recuerdos personales"

"Lo que más me duele son los recuerdos personales, evidentemente y además ya no podré enseñaros cosas que tenia ganas de compartir con vosotros sobre nuestro último viaje. Se me mojó en el mar y parece que es difícil que vuelva a arrancar...", continúa junto a un pequeño vídeo en el que aparece con uno de sus tres hijos, a los que ha echado de menos durante este par de semanas alejada de ellos.

Sergio y Pilar han tenido una luna de miel de lo más movidita y accidentada. Hay que recordar que sufrieron en sus carnes, durante su estancia en Costa Rica, un terremoto de magnitud 6,7 en la escala Ritchter. El futbolista se encargó de tranquilizar a sus seguidores informando de que estaban bien.

Más noticias sobre Pilar Rubio...

- La declaración de amor de Sergio Ramos a Pilar Rubio tras su luna de miel

- El entrenamiento de Pilar Rubio para lucir perfecta en su boda

- El vídeo de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos