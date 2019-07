3 jul 2019

A un grito amargo. De impotencia. A eso suena el comunicado que a última hora de la mañana ha colgado en su cuenta de Instagram el exfutbolista Aitor Ocio en relación a una sentencia que le impide seguir colgando imágenes en sus redes sociales en las que aparezca Naia, la hija que tuvo durante su relación con Laura Sánchez de la que tiene la patria potestad desde hace años.

"Queridos amigos. Siento la necesidad de compartir con todos vosotros la siguiente reflexión respecto a una medida que me han impuesto y que debo acatar", comienza el exfutbolista. "A partir de ahora, no nos permiten a Naia y a mí seguir compartiendo con vosotros algunos de nuestros momentos juntos en mi cuenta de Instagram, de la manera que nos gustaría y como lo habíamos hecho hasta ahora", continúa.

"Hablo en plural, en todo momento, porque todas las fotos que habéis podido ver durante estos años eran consensuadas y aprobadas por ambos antes de su publicación", escribe, dejando claro que la menor tomaba parte en las decisiones sobre este tema. "Era algo que tanto a Naia como a mí nos hacía mucha ilusión; sobre todo, sabiendo tal y como me habéis contado muchos de vosotros en este tiempo, que estas imágenes os servirían de ejemplo, motivación e inspiración", prosigue su alegato.

"Me cuesta comprender cómo en pleno siglo XXI, cuando se habla constantemente de libertad de expresión, igualdad... resulta ser que un padre con la guarda y custodia única no puede compartir en su cuenta personal el orgullo, amor y admiración que siente por su hija. Y todo esto en base a una ley aprobada en el año 1982", se queja sobre la fecha que rige esta decisión y que no se haya modificado desde entonces.

"Hoy, 37 años después, al realidad ha cambiado y vivimos en plena era digital, donde niños de 12 años manejan incluso sus propias cuentas de Instagram, por ello creo que es el momento de que la justicia se adapte a los tiempos actuales y considere determinadas situaciones: ¿a quién hacíamos daño?, ¿a quién perjudicábamos?, ¿eliminar a una hija del Instagram de su padre es protegerla?", lanza esta serie de preguntas antes de mostrarse comprensivo: "Entiendo que haya personas que no quieran sacar fotos de sus hijos en Instagram, pero pienso que también habría que comprender a quienes sí lo vemos como algo natural y que no perjudica a nadie. Los que me conocéis sabéis lo que representa Naia para mí y que jamás haría nada que fuera perjudicial para ella".

Aitor sigue en ese extenso comunicado: "En Instagram hay miles de perfiles con millones de seguidores, de personas con trascendencia pública infinitamente mayor que la mía que comparten sin ningún problema fotos de sus hijos sin ser ello un problema o perjuicio para ellos. Si lo fuera realmente, estoy seguro de que lo tendrían prohibido. resulta paradójico saber que Naia podrá aparecer en el Instagram de amigas suyas, familiares o terceras personas y, sin embargo, no en el de su padre".

"Por lo tanto, ¿realmente es algo tan negativo o perjudicial? o ¿solo es cuestión de que dos personas separadas tengan que ponerse de acuerdo?", cuestiona, lanzando un recadito a Laura. "Comprenderéis que es muy difícil hablar de 'mutuo acuerdo' en diferentes aspectos cuando hay una separación de por medio; y estoy seguro que muchos de vosotros entenderéis de lo que estoy hablando", se desahoga sobre esa situación de su separación y cómo influye en este asunto.

"Para terminar queremos decir que el 99% de los comentarios que hemos leído en estos años han sido desde el respeto y desde el cariño y por eso queremos daros las gracias a cada uno de vosotros. Os aseguramos que aunque ya no podáis vernos juntos en Instagram, no dejaremos de compartir y de disfrutar cada uno de nuestros momentos, tanto en las obligaciones como en nuestros ratos para el disfrute", explica antes de rematar: "Nos han borrado las fotos, pero jamás nadie podrá borrar nuestras sonrisas".

