7 jul 2019 sofía alonso

Retirado de la vida política desde su derrota en 2016, Nicolas Sarkozy vuelve al foco mediático publicando Passions, el primer volumen de sus memorias, en el que habla detalladamente de su pasión por la política y su agitada vida sentimental. El expresidente de Francia ha estado casado en tres ocasiones. Su primer matrimonio fue entre 1982 y 1996 con Marie-Dominique Culioli, con quien tuvo dos hijos (Pierre y Jean). En 1996 se casó con Cécilia, con quien tuvo a su hijo Louis, y que era su esposa cuando llegó al Elíseo en mayo de 2007. Tras su divorcio, se casó con su actual mujer, Carla Bruni, con quien tuvo a su cuarta hija, Guilia. "Me he casado tres veces, lo que no es, evidentemente un buen ejemplo a seguir. Pero, cada vez, me he comprometido al máximo y, necesariamente, para siempre. No ha funcionado, a menudo por mi culpa, pero al menos siempre he sido sincero y he estado totalmente comprometido", afirma.

Y es que la vida política y sentimental de Sarkozy están estrechamente unidas. Desde su divorcio de Marie en plena crisis por el secuestro de un avión de Air France por unos terroristas argelinos cuando era ministro hasta su divorcio de Cécilia poco después de ganar las elecciones presidenciales en 2007 y su boda con Carla Bruni en el Palacio del Elíseo. "No me imaginaba anunciando a los franceses mi divorcio recién elegido", asegura en su libro y explica que sus problemas de pareja venían del pasado. Ella ya había confesado que lo de convertirse en primera dama le parecía "un tostón" y la cosa terminó como era de esperar. "Mi mujer deseaba otra vida. Yo acababa de ser elegido. El divorcio era la única salida razonable. Decir que en aquella época la actitud de Cécilia me sorprendió es poco. No lo vi venir". De esta forma, se convirtió en el primer jefe de Estado francés en divorciarse. "Mi ambición siempre ha sido grande, pero nunca me ha hecho renunciar a mis sentimientos", recalca.

Después llegó Carla Bruni y solo una semana después de conocerse, Sarkozy le propuso matrimonio. "Tuvo la amabilidad de no tomarme como un loco", asegura. Se casaron en febrero de 2008, protagonizando la primera boda en el palacio del Elíseo y suscitando mucha controversia. Pocos apostaban por su historia de amor, pero 11 años después siguen juntos. Su matrimonio se consolidó con la llegada de su hija, Giulia, que nació en 2011. "Todavía nos preguntamos, Carla y yo, por qué hemos tenido tanta suerte" y es que su vida ha sido un auténtico torbellino de emociones en lo profesional y lo personal. "El año 2007 fue rico en acontecimientos para mí. Fui elegido presidente. Me divorcié. Conocí a Carla. Todo eso en menos de seis meses. Puede decirse que fue el año decisivo de mi existencia".

