7 jul 2019

Hace unas semanas que Pilar Rubio y Sergio Ramos se daban el 'sí, quiero' en una romántica boda. Pocos días después la pareja puso rumbo a Costa Rica para disfrutar de su primera luna de miel y, ahora, han puesto rumbo a Egipto, donde se lo están pasando en gran junto a sus tres hijos, Sergio Ramos Jr, Marco y Alejandro.

La pareja está compartiendo con sus seguidores su divertida luna de miel donde no ha faltado playa o juego acuáticos. En una de las tantas imágenes compartidas, Sergio Ramos ha publicado una en la que sale dando un tierno beso a su hijo. "¡Cómo te quiero, Nano! Estos momentos no vuelven, pero se quedan para siempre", ha escrito el futbolista.

Parece que su imagen no ha gustado nada a sus seguidores que, como ocurrió hace unos meses con David Beckham cuando compartió una foto dando un beso a su hija, han criticado su actitud. "En la boca no", ha escrito un seguidor. "Ya no tiene mi respeto. Qué asco", ha escrito otro. "En la boca nunca se besa y menos la de los niños. Se pueden pasar virus", ha opinado otra mujer.

Por su parte, tanto Sergio Ramos como su mujer han hecho oídos sordos y han optado por no responder a las críticas.

