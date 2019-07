9 jul 2019 Corazón

David Bustamante y Yana Olina ya no esconden su amor, de eso no hay duda. Las redes sociales de ambos son la prueba. Fotos abrazándose, mensajes de amor... parece que si Paula Echevarría y Miguel Torres son la pareja idílica, Bustamante y su nuevo amor también.

Sobre todo con la última publicación del cantante que denota sentimientos muy profundos por su pareja. La demostración, claro está, ha ocurrido por redes sociales. Yana se levantaba en un estado filósofico y regalaba a sus seguidores la siguiente reflexión: "La gente no ve el mundo como es, lo ven a través del prima de cómo es cada uno. Diferentes personas interpretan las mismas situaciones de manera diferente debido a las experiencias de la vida y educación que ha recibido. Es importante que intentes entender primero, y luego, ser entendido".

Bustamante no se resistió y contestó a su amada en un acto reflejo: "Pues yo creo que el mundo es mucho más bonito y amable desde que llegaste a mi vida". Toda una declaración, que parece, no ha durado mucho. La última publicación del cantante denota que no ahora, no se encuentra en su mejor momento. ¿A quién irá dirigido el dardo?

Junto a la foto, "En esta vida el mediocre es el que más ruido hace y se atreven a criticar a quienes construyen, logran y consiguen. Simplemente por intentar no sentirse tan lejos de esos que admiran. Por que no se equivocan. La envidia es tan solo una gran admiración mal gestionada". ¿Se dirigirá a su actual pareja? ¿A Paula Echevarría? ¿Hará referencia a su vida profesional?

Los comentarios de los fans del cantante no se han hecho esperar, pero él asegura que es únicamente una reflexión general.

Cuando el río suena...