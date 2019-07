10 jul 2019

Las excentricidades de la familia Kardashian no son ninguna novedad, de eso no hay duda. No obstante hay declaraciones que siguen sorprendiendo y es que, la pregunta que nos hacemos cuándo vemos el sufrimiento al que se someten las hermanas Kardashian para 'estar guapas' no es otra que "¿Vale la pena?".

Si el tratamiento de belleza que se realizó Kim Kardashian con su propia sangre para una piel resplandeciente no era suficiente, ahora unas declaraciones sobre el look que llevó en la gala MET del año pasado han hecho saltar las alarmas. Y es que, son duras a más no poder.

Tal y como ha contado la empresaria a la revista WSJ no ha sentido dolor igual en su vida, aunque eso sí, desmiente que se tuviera que deshacer de alguna que otra costilla para entrar en el arriesgado diseño de Thierry Mugler, que lució para la ocasión.

Kim Kardashian con el vestido de la polémica. pinit gtres

Declaraciones como: "Nunca había sentido un dolor así en mi vida" han incendiado las redes sociales. La socialité contaba que había tenido que recibir clases para aprender a respirar con la ajustada faja que había debajo del vestido y que ni siquiera, pudo sentarse en toda la noche ya que el vestido se lo impedía. Las consecuencias, vinieron después, cuando Kim se quitó el vestido y estaba llena de moretones y marcas a causa de la estrechez de este. Ella responde que en ese momento "valió la pena", haciendo referencia a la situación.

¿Nosotras? No estamos tan seguras.