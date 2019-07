10 jul 2019

Es una realidad: Lady Gaga va a lanzar una colección de maquillaje. Sus fans están como locos por la noticia, de eso no hay duda. No es un simulacro, la cantante ha seguido los pasos de Rihanna y conquista un campo más. Y su primera publicación al respecto no puede ser más inclusiva.

La estrella de 'A star is born' ha subido una fotografía a su cuenta de Instagram con unas bonitas palabras.

La declaración comienza así: "Cuando era joven, nunca me sentí guapa. Y mientras luchaba para encontrar la belleza interior y exterior , descubrí el poder del maquillaje", toda una declaración de intenciones por parte de la artista, aque apuesta por la diversidad y sobre todo, por la aceptación.

"Recuerdo mirar a mi madre maquillarse todas las mañanas, disfrutando del proceso y poniendo su cara más fiera para salir al mundo como la mujer trabajadora que era. Entonces, empecé a experimentar con el maquillaje como una manera de hacer mi sueño de ser como mi madre una realidad".

Gaga, ve el maquillaje como un aspecto liberador, y no como una obligación y fue gracias a él como la cantante inventó al personaje: "He aceptado que he descubierto mi belleza a través de la habilidad de inventarme a mi misma y transformarme. Decían que era rara, pero realmente 'I was just Born This Way' "