10 jul 2019

Sara Carbonero ha sido nombrada Embajadora de UNICEF Comité Español y la periodista, ha mandado un emotivo mensaje a sus seguidores en las redes expresando su agradecimiento a todas las personas que lo han hecho posible.

"Cuando @dianavalcarcel_ me mandó un mensaje en abril diciéndome que tenía que darme una noticia preciosa, no intuía de qué podía tratarse. Teníamos previsto hacer un viaje a terreno con @unicef_es (Tanzania) ahora en julio, así que esperamos a esa fecha para que me lo contara en persona. La vida quiso que en esta ocasión tampoco pudiera llevar a cabo un viaje con el que llevaba soñando mucho tiempo, como ya me pasó en octubre, así que la noticia llegó en forma de llamada y no pude más que emocionarme al saber que el Patronato de Unicef había aprobado mi nombramiento como Embajadora de Unicef Comité Español", así comenzaba Sara su emotivo texto.

"Dicen que el agradecimiento es la verdadera sonrisa del corazón y hoy el mío tiene muchos motivos para estar feliz. Me siento inmensamente agradecida y con una gran responsabilidad. A todos aquellos que formáis parte de @unicef_es quiero daros las gracias por vuestra generosidad al dejarme formar parte de esto, por el respeto, amor y cariño que dais a los niños, nuestro futuro, por la ilusión que ponéis en cada uno de vuestros proyectos, por dar luz y mostrar otras realidades menos bonitas y en definitiva por dejaros la vida en mejorar la de los niños de todo el mundo, que tanto nos necesitan. Desde aquí me comprometo a seguir ayudando y que caminemos de la mano con paso firme para cambiar el mundo. Esto solo acaba de empezar @unicef_es".

Sin duda, una alegría para la periodista después de la mala racha que ha atravesado durante estos meses. Sara, lleva colaborando con UNICEF desde 2017 cuando viajó a Senegal para apoyar la campaña #CierraUNICEF.