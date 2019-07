11 jul 2019 sara corral

El pasado martes, la cantante Vanesa Martín acudió al programa 'Retratos con alma' de TVE, donde contó una dura experiencia que la marcó a sus 18 años , y que ha estremecido a todos.

Como es habitual, muchas veces estos sucesos tratan de ser acallados, sin embargo, Vanesa ha conseguido la fuerza necesaria para sacarlo a la luz y arrancar un aplauso de valentía del público.

"Con 18 añitos tuve que escaparme de un productor, con el que yo nunca trabajé", comenzó diciendo la cantante mientras, bajo la atenta mirada del público, prosiguió relatando que el individuo la tocaba y la insistía para que se quedará en la habitación del hotel con él.

"Le solté las manos, me metí en mi coche de cabeza y me fui. Lo vi por el espejo retrovisor y dije ‘'nunca más'", siguió contando, y añadió: "¡Que no me voy a quedar!".

Vanesa asegura que este acontecimiento la sigue removiendo a día de hoy, la sensación de vulnerabilidad se apodera de ella. Y sentenciaba diciendo que: "Me ha hecho tener un carácter más distante y ser más seria".

