12 jul 2019

Es oficial. Albert Rivera y Malú siguen juntos pese a los rumores de separación. ¿La prueba? El presidente de Ciudadanos ha salido del hospital acompañado de la cantante en actitud muy cariñosa, lo que demuestra que la pareja se encuentra en uno de sus mejores momentos, y no ha dado por finalizada su relación.

Malú confirma su noviazgo con Albert Rivera en su salida del hospital : "Me pegué un buen susto" https://t.co/0RYfSfH4CV — Espejo Público (@EspejoPublico) 12 de julio de 2019

Albert ha abandonado el hospital de Móstoles donde fue ingresado por una gastroenteritis aguda, y ha agradecido el apoyo que ha recibido durante estos días.

Según ha dicho, se pegó un "buen susto" pero ya está "muchísimo mejor".

La pareja ha sido pillada a la salida dle hospital, donde ha sido fotografiada. Malú, se ha retirado para que el político pudiera dirigirse a los medios de comunicación.

Rivera, ha comentado que "ha sido un susto" pero que está "muchísimo mejor".

"Me pegué un buen susto, hemos pasado unos días aquí en el hospital, pero me han dado el alta, me han dicho que a cuidarse. Espero estar pronto trabajando para todos los españoles", ha puntualizado el político. "A partir del lunes o el martes poder estar otra vez fuerte para servir a todos", ha concluido.