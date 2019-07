12 jul 2019

El secreto a voces que todo el mundo conocía: había una crisis entre Kiko Jiménez y Gloria Camila. Y esto, lo sabe todo el mundo. Pero lo peor, es que hay varias versiones y la más sonada es la de la infidelidad de Kiko Jiménez a Gloria Camila que han hecho pública en 'Sálvame'.

La exclusiva llegó por culpa de la famosa foto de Kiko desnudo en Instagram –haz clic en el enlace para verla. "El entorno de Gloria Camila no ha podido contener más al ver el estado en el que se encontraba Gloria. Me han pedido que confirme la noticia: hay ruptura", cuenta José Antonio León en ‘Sálvame’ según fuentes de la propia familia de Gloria Camila y comienza a narrar cronológicamente los hechos.

"El día 24 de junio hacían 4 años. El 28 viajan Kiko y Sofía Suescun a Barcelona y, según me cuenta su entorno, vieron cosas que no les gustaron. Eso es lo que Gloria no ha entendido. Ese mismo Domingo a la vuelta de Barcelona ya se seguían en redes sociales. Mientras han estado poniendo a Sofía Suescun verde durante estos 4 años tanto Kiko como Gloria Camila". Es entonces cuando se agrava la crisis y llega el declive final de la relación:

"Kiko le pide un tiempo a Gloria Camila. Que está agobiado, que se está como inventando todo, que no pasa nada con Sofía y es todo normal… Ese mismo miércoles, el 3 de julio, Kiko cita a Gloria Camila y a su mejor amigo para dejarla a las 8 y media de la tarde. Le dice que no puede más, que no está enamorado, que está agobiado y no puede soportar la situación y como es ella así de celosa. Ella intenta llevarlo lo mejor que puede y me dicen que le da incluso un ataque de ansiedad", cuenta narrando cómo fue el final de la información. Pero lo mejor está por venir porque con esa confesión se filtran los verdaderos encuentros que tuvo con Sofía Suescun:

Reproducir Video: Kiko Jiménez y Sofía Suescun. Pincha en la foto para descubrir en vídeo todo sobre la ruptura.

"Y empieza a llegar toda la información: llevarían un mes Sofía Suescun y Kiko teniendo algo más que una amistad. Los pillan en el camerino de 'MYHYV' en una de las grabaciones saliendo acaramelados. Llegan a confirmar que esa noche que pasa en Barcelona dejan al equipo en la discoteca y se adelantan ellos para irse al hotel juntos. El mismo 4 de julio que Sofía Suescun cumple años, Kiko se va el cumpleaños. Ahí es donde Alejandro Albalá cuenta que les ha visto irse juntos a casa en el coche", zanja mientras explica por qué saltó todo: "Kiko no ha respetado el pacto o la intimidad de la relación en sí con las fotos y los tonteos de redes sociales. Confirmamos que Kiko y Gloria no están juntos y se debe a una infidelidad de Kiko".

Sin embargo, Kiko Hernández tiene otra versión, la de Kiko Jiménez: "Que las discusiones eran insostenibles. Que no tiene nada que ver Sofía Suescun y que tienen una bonita amistad. Y que tienen, todo lo contrario, Gloria Camila tiene un tonteo con uno de 'MYHYV'".

Más noticias sobre Gloria Camila

- El desnudo de Kiko, el novio de Gloria Camila, que está incendiando las redes

- Las imágenes de la infidelidad de Gloria Camila a Kiko Jiménez

- El emotivo mensaje de Gloria Camila a su hermano, José Fernando, por su cumpleaños