12 jul 2019

La heredera del imperio Goldsmith y Rothschild, dos de las familias más poderosas de Europa, ha fallecido en un trágico accidente a los 15 años. Iris Annabel Goldsmith falleció el pasado lunes en la granja familiar situada en el condado de Somerset (Reino Unido) tras un percance con un 'quad'. Sus padres, Ben y Kate se encuentran 'devastados' según informa el diario británico 'Daily Mail'.

Aunque los equipos de emergencia se trasladaron al lugar de manera inmediata, ya era demasiado tarde, no se podía hacer nada por la joven. La causa de la muerte ha sido explicada por las autoridades británicas. El vehículo en el que iba subida la adolescente volcó y la joven se quedó debajo. Junto a ella, viajaba una amiga de la que no ha trascendido más información. Según un comunicado de la policía, la muerte no se está tratando como algo sospechoso.