13 jul 2019

Quedan apenas dos meses para su boda. Feliciano López y Sandra Gago se casarán a finales del verano en Marbella y parece que ya lo tienen todo encaminado. La pareja estuvo hace unos días en Madrid y allí hablaron con los medios de su relación, de su trabajo y por supuesto, de su futuro enlace. "Creo que va a ser seguramente uno de los días más felices de nuestra vida", comentaba Feliciano.

El tenista acompañó a la modelo, que desfilaba para la firma Pedro del Hierro en el marco de la MBFWM, y ambos posaron sonrientes y habladores. Se nota que viven un buen momento. A los éxitos sobre la pasarela y en la cacha —Feliciano ganó hace unas semanas el torneo de Queens—, se suman los preparativos de esa boda, que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre. "Estamos disfrutando muchísimo de cada preparativo. Nos quedan cuatro cositas por ultimar", comentaba Sandra, que reconocía estar nerviosa y "con muchas ganas de que llegue el día".

Feliciano, en cambio, lo lleva todo con más templanza. Pero no se confundan, no es por que esta vaya a ser su segunda boda, sino porque el tenis le ha hecho acostumbrarse a estar rodeado de gente y a aguantar bien la presión. "Sandra se pone más nerviosa que yo porque yo estoy más acostumbrado a estar delante de la gente, a jugar delante de miles de personas y llevo mejor ese tema, pero obviamente el día de la boda me pondré nervioso cuando la vea llegar".

Hasta que llegue el momento, siguen esquivando comentarios. Incluidos cualquiera que provenga o haga referencia a la modelo Alba Carrillo, expareja del tenista, de los que él declina hacer declaraciones. Ahora está centrado en el deporte y ultimando detalles de la boda junto a Sandra. ¿Cómo será el vestido de la novia? Ella según comentó: "lo tenía muy claro desde el principio", así que será muy de su estilo, sencillo y "más tirando a clásico".

Lo que no tienen tan claro es dónde irán de luna de miel. "Hasta que no acabe la temporada, no sé", decía Feliciano. "Iremos sobre la marcha", secundaba Sandra. "Haremos un viaje pero no será muy largo, porque el año que viene seguiré jugando", apostilló el tenista. El calendario deportivo manda.

Por suerte para él, ella le acompaña de torneo en torneo. Quizá por eso, le dedicó su último gran triunfo. "Sandra es el día a día de mi vida, es la persona con la que comparto todo, la que más me apoya, la que más me entiende, la que está siempre ahí, y por eso quise tener ese detalle con ella. Cuando la conocí estaba viviendo la etapa final de mi carrera y me hacía mucha ilusión que me pudiera ver jugar bien y ganar algo tan importante".

Formar una familia

Aún es pronto para hablar de niños, pero tienen claro que les gustaría tener hijos. Así lo cuenta Feliciano. "Estamos convencidos de que queremos formar una familia. No sé exactamente cuándo va a ser, pero no tiene por qué ser cuando me retire". El tenista recordaba que muchos deportistas compatibilizan su carrera con su vida familiar a pesar de la cantidad de horas de vuelo que tienen que hacer.

"Compañeros míos viajan y juegan los torneos con sus hijos", reflexionaba. "Fer, lo hace con uno", decía en referencia a su amigo Fernando Verdasco, pero otros, como Roger Federer, lo hacen con cuatro. "Y están felices viajando con los niños. Creo que también es bonito que tu bebé, aunque no tenga mucha conciencia, te vea jugar y tenga ese recuerdo de su padre".

Quién sabe si en un par de años le vemos recorriendo las pistas de medio mundo con sus hijos. Por lo pronto, la siguiente cita importante con la pareja es en Marbella, el 20 de septiembre, cuando se conviertan en marido y mujer.

