15 jul 2019

Diego Maradona ha sido uno de los grandes futbolistas de la historia (si no, el mejor). También una especie de héroe trágico. Es lo que vemos en 'Diego Maradona', documental que se ha estrenado en cines. Lo dirige Asif Kapadia, que ya indagó en las vidas de Ayrton Senna (un 'thriller' sobre su rivalidad con Prost) y Amy Winehouse (un melodrama). De Maradona, que está vivo, se centra en su carrera en Nápoles. De Barcelona, como mucho, se cuenta que ahí empezó con la cocaína. Y como está vivo, ha prestado cintas caseras, lo que da al documental en esa parte un tono de cinema verité. De su voz escuchamos: "Cuando llegué a Nápoles me vinieron a recibir 85.000 personas. Cuando me fui, estaba solo". Quizá Kapadia no haga virguerías narrativas, quizá la vida del argentino es demasiado conocida (el mito, la camorra, la droga, el triunfo deportivo y las derrotas personales) y quizá un trabajo como este parezca para adeptos, pero esos "rebelde, héroe, tramposo, dios" del subtítulo, ofrecen lo que prometen.

Cadáveres en los armarios de un clásico

Edición de bolsillo de la novela 'Peyton Place' pinit D.R.

Blackie Books tenía una edición de 'Peyton Place' agotada. Una preciosidad. Por suerte, la editorial ha sacado la novela en bolsillo. Su autora, Grace Metalious (1924-1964), dijo una vez: "Si tan mala escritora soy, entonces debe haber una increíble cantidad de gente con mal gusto". Desde su publicación en 1956, esa historia de sexo, hipocresía moral, odio racial, clasismo, incesto, aborto y corrupción en un pequeño pueblo de New Hampshire, fue un fenómeno editorial. Leída a escondidas. Prohibida en algunos sitios. Inmediatamente llegaría la película. Y luego, la serie. La alta y la baja cultura en una obra provocadora para la época (supuso la muerte social de su autora). 'Peyton Place', que al principio se iba a llamar 'The Tree and the Blossom', era con ese nombre "un compendio de todos los pueblos pequeños en los que la fealdad es patente y en los que la gente intenta esconder los cadáveres en el armario". Un clásico.

Adiós a Poldark

Personajes de la serie 'Poldark' pinit D.R.

Ahora sí que se acaba. Puede que dentro de 40 años, vuelvan con una nueva versión (la versión original era de 1975 y a España llegó en 1979). 'Poldark' se despide con su quinta temporada (a partir del 15 de julio en Movistar Seriesmanía, un día después que la BBC). Está protagonizada por Aidan Turner, como Ross, Eleanor Tomlinson como Demelza y, sobre todo, por Cornualles. Llega el siglo XIX a este drama basado en las novelas de Winston Graham (aquí veremos los diez años que van de la séptima a la octava). Ross decide dejar su sillón en Westminster para estar con su familia. Pero reaparece un viejo amigo que le vuelve a despertar su responsabilidad cívica frente al poder caciquil. George Warleggan sigue siendo malísimo (ese Jack Farthing mucho más odioso que Ralph Bates). El caballo principal de Ross, Seamus, tiene dos dobles: Jonny Wilkinson y Mojo. Seamus tiene hasta sus propias cuentas de Twitter y Facebook. Esto no pasaba en el 'Poldark' de 1975.

Las mujeres que construyeron Roma

Portada del libro 'Domina, las mujeres que construyeron la Roma Imperial' pinit D.R.

Otra historia de la Roma Imperial pero a través del papel de las mujeres. Desde Cleopatra hasta Gala Placidia, hija del emperador romano Teodosio I y nacida en Constantinopla. El historiador y divulgador televisivo Guy de la Bédoyère, que pese al nombre es británico, publica en España 'Domina, las mujeres que construyeron la Roma Imperial' (Pasado & Presente). Su anterior e interesante libro aquí fue sobre la guardia pretoriana. Si hace poco Emma Southon publicaba una nueva biografía de Agripina que rompía con su fama de malvada, De la Bédoyère reivindica el papel de las mujeres en el Imperio, sobre todo de la familia julio-claudia. Octavia, Livia, Agripina o Mesalina y su desempeño en los círculos de poder entre calumnias, conspiraciones y asesinatos. Por supuesto, De la Bédoyère señala la perspectiva misógina de historiadores clásicos y modernos.

