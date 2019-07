15 jul 2019

Los sentimientos durante la gala de 'Supervivientes' estaban a flor de piel, pero después de esta noticia de Isabel Pantoja, nadie sabía cómo reaccionar. La tonadillera admite que, uno de los amores de su vida, le pidió matrimonio y relata con todos los detalles como fue.

Jordi González fue el responsable de hacer que Isabel Pantoja contase uno de los episodios más MARAVILLOOOSOS de su vida. "En este programa se ha llegado a comentar que Juan Gabriel te pidió matrimonio", le decía el presentador y la cara de Isabel Pantoja era la siguiente:

Isabel Pantoja cuando le preguntan si Juan Gabriel le pidió matrimonio pinit MEDIASET

Muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho" Isabel Pantoja

"Yo lo primero que quiero decir es que para mí, Alberto, Juan Gabriel, es la primera vez que voy a hablar de él. Nunca he hablado ni de él, ni de nadie. Pero de él muchísimo menos. Para mí Juan Gabriel ha sido, y será siempre, mi compadre porque soy madrina de su hijo Iván, mi hermano mayor, mi confidente, el ser junto con mi familia que más he querido en mi vida y sí, cierto. Cuando mi hijo tenía 4 años, él quería que yo fuera su esposa, conociéndonos los dos, aceptándonos los dos, respetándonos los dos y yo le dije: "No puede ser" –se lo dije cantando-. Él lo entendió perfectamente porque era tan bonita la amistad, el cariño, la familia tan bonita que teníamos, a pesar de ese atlántico tan sumamente grande que existía entre nosotros” contó sin ninguna pausa dramática.

El silencio no podía ser más sentenciador. Más cuando sus siguientes palabras salían de lo más profundo de su corazón. "Me sentí muy orgullosa, y muchas veces te he de confesar, que muchas veces me he arrepentido de no haberlo hecho. ¿Y sabes por qué? Porque jamás hubiese encontrado, después de mi marido por supuesto, una persona que me comprendiera tan sumamente bien como él. Y, yo, a él. Yo lo aceptaba como era, un genio", sentenciaba Isabel orgullosa de contar uno de los capítulos más bonitos de su vida.

