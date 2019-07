16 jul 2019

Compartir en google plus

Se escondían, no querían reconocerlo abiertamente, pero... ¡Ya no hay escapatoria! ¡Y qué bonito es el amor! Miguel Bernardau y Aitana Ocaña no han dudado en demostrar su química en sus primeras vacaciones en la playa como pareja. ¡Y qué pareja!

La cantante y el actor se ha escapado unos días a Ibiza para disfrutar de la playa y del calor en la compañía del otro y nos han regalado unas tiernas imágenes con beso incluido.

Reproducir Video: Pincha en la foto para descubrir en vídeo cómo están siendo las vacaciones de la cantante y el actor en Ibiza.

La pareja aprovechó estos días de descanso y se lanzó a practicar paddle surf, un deporte que parece, se les da fenomenal, ya que no dudaron en ponerse cariñosos en la tabla y todo, manteniendo el equilibrio dignamente.

¡Qué viva el amor!