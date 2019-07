16 jul 2019

Iker Casillas ha anunciado su retirada del fútbol, o al menos, su retirada dle campo. Ha sido a través de la cuenta de Instagram del club de fútbol de Oporto donde se ha conocido la noticia.

Después de sufrir un infarto del que tuvo que ser intervenido mientras se encontraba en Oporto, el futbolista dejó en el aire su futuro profesional. A las puertas del hospital su mensaje era claro "Habrá un día en que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad", Iker no quería tomar una descición precipitada. No obstante, sus problemas de salus le impiden volver a dedicars eal fútbol de alto rendimiento, por lo que apartir de ahora formará parte del staff.

Seguirá manteniendo una relación muy estrecha con el fútbol, de eso no hay duda. Sin emabrgo, ya no lo hará desde el césped, sino en el equipo técnico del club. Por lo que la residecnia oficial de Iker y su mujer, Sara Carbonero, seguirá estando allí, al menos hasta 2020, año en el que el futbolista revisará si vuelve o no al campo.