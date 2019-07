17 jul 2019

Compartir en google plus

Si tus redes sociales no se han llenado de fotos de famosos envejecidos es porque no tienes redes sociales. De 'baby' nada, el 'boom' de ayer en Instagram fue ver cómo serían de mayores las celebrities más conocidas de la televisión, la música y la moda. Pero lamento decirte que los vulnerables son los usuarios mortales y no los famosos con esta aplicación.

La famosa app de los millennials que te envejece se llama FaceApp que les permite hacer un challenge en décadas y, como no compartirla en sus redes sociales. Y a algunos hasta ha costado reconocerlos. No es un filtro como los que usabas en Snapchat o los que pueda tener Instagram, sino una app única y exclusivamente para hacer fotos de este tipo.

¿Qué tiene de malo todo esto? ¿Tú qué crees? La aplicación que fue acusada de racismo en 2017 por utilizar uno de sus algoritmos para cambiar a los usuarios entre diferentes etnias, funciona con un algoritmo informático y redes neuronales que escanean los rostros y modifican detalles de su imagen como el color del pelo, las arrugas y ojeras en este caso.

Según las políticas de privacidad de la aplicación la app asegura que guarda todo el contenido generado por los usuarios pero que este no será vendido a terceros sin el consentimiento del usuario. ¿Por cuánto precio? Sólo pueden, de momento, tener acceso aquellos que sean parte del mismo grupo de empresas o que se conviertan en afiliados. Pero lo cierto es que los usuarios, que dan ipso facto acceso a su galería de fotos dan una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva, sin royalties, totalmente pagada y con licencia transferible.

De hecho, al hacer pública la imagen, cualquier información asociada como el nombre de usuario, ubicación o foto de perfil serán visibles al público. Muy fiable no parece. De momento, ante el no ser reprochable el hecho de que utilicen los datos por ausencia de pruebas, se entregan demasiados datos personales y en las manos de cada usuario está preservar su privacidad.

Más noticias sobre aplicaciones

- Estas son las mejores apps para ligar

- Cómo eliminar la celulitis en glúteos y piernas

- ¿Daña Instagram tu relación de pareja?