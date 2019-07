18 jul 2019

No hay nada más envidiable que el verano de los famosos, de eso no hay duda. Playas paradisíacas, yates... es el pan de cada día de algunos durante estos meses de calor.

No hay verano sin posado en bikini (o bañador) y la ex de Kiko Matamoros, Makoke, lo sabe. Y bien lo demuestra su última publicación en la que aparece tomando el sol en un bañador muy sugerente. Y los comentarios, claro, no se han hecho esperar. Muchos opinan que la colaboradora televisiva ya no tiene edad para posar así.

En la foto de la discordia se puede ver a Makoke en el borde de la piscina y con gafas de sol. ¿El copy? Un sencillo mensaje "Después del piscineo, un poco tele, nos vemos esta noche en @sabadodeluxeoficial".

Aunque las críticas comenzaron a llegar a raudales con la imagen: "No había en la tienda un bañador de tu talla verdad?", "Estas fotos no te favorecen nada de nada. Estás fea en las dos fotos y demasiado artificial" o "Madre mía no te da vergüenza que te vean tus hijos así… ya tienes una edad para tanto postureo".

Lo cierto es que Makoke está espectacular a sus 50 años y sus fans no han dudado en reconocerlo, también en los comentarios.