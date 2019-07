19 jul 2019

Alba Carrillo quiere un culo Kardashian. O al menos, para eso es la operación estética a la que se ha sometido.

A pesar de que no tiene ninguna queja con su figura actual hay una zona que le preocupa especialmente. Y se ha sometido a uno de los tratamientos de moda, sobre todo ahora que llega el vernao y la época dle 'destape'. Se trata del 'efecto Kardashian' para tonificar glúteos.

"Como muchos de vosotros me estáis preguntando desde la semana pasada ¡Hoy por fin os lo cuento todo! Sí, también he sucumbido al Efecto Kardashian. Quería elevar un poquitín los glúteos y mi doctor Miguel de la Peña de @clinicasdiegodeleon me ha recomendado el tratamiento más. ¡Estoy encantada! Ya sabéis que me gusta compartir #AlbiConsejos así que en el link de mi BIO tenéis toda mi experiencia sin filtros. ¡Ya estoy lista para mis vacaciones!".

Se trata de un tratamiento llamado 'Thermage' y cuesta 1.592 euros. Tiene como objetivo reafirma y alisar la piel. Tal y como afirma el doctor de la crlínica donde Alba se ha sometido al tratamiento: "es radiofrecuencia muy potente, que entra a un nivel muy profundo y sube el colágeno".