19 jul 2019

Compartir en google plus

Pau Gasol lo ha vuelto a hacer. Por segunda vez en tan solo unos días, el jugador de baloncesto y su ya mujer, la empresaria estadounidense Cat McDonnell se han vestido de novios y han pasado por la vicacaría. Y ha vuelto a ser en secreto. Como sucedió con el primer enlace, la celebración solo ha trascendido días después y porque los propios novios han dado a conocer la celebración a través de las redes sociales.

Si la primera boda, en San Francisco, el pasado 7 de julio, sorprendió a propios y a extraños, la celebración española no lo ha hecho menos. La pareja decidió reunir a sus amigos el pasado martes, 16 de julio, en Girona y volver a darse el ‘sí, quiero’, esta vez rodeados por todos los invitados de nuestro país que no pudieron asistir al enlace californiano en el que, eso sí, no faltó la familia del novio al completo y Juan Carlos Navarro, gran amigo del jugador.

El privilegiado escenario de su boda española fue el Castillo del Ampurdán y la novia cambió el diseño de Oscar de la Renta, que lució para su boda americana, por una creación de Hervé Moreau para Pronovias, mientras que Pau Gasol se decantó por un traje de Tommy Hilfiger. Ambos han compartido en las redes sociales imágenes de la celebración y han dejado mensajes tanto en inglés como en español. "Me siento muy afortunada después de la celebración de nuestra boda ayer en la bonita Girona rodeados por nuestra familia y amigos más cercanos. Te quiero, Pau Gasol", publicaba Cat en Instagram.

"Nuestro sueño continúa", escribía, por su parte, Pau Gasol. "Ayer celebramos nuestro reciente enlace en mi tierra y os comunico que ¡me siento el hombre más afortunado del mundo! Gracias a nuestros familiares y amigos por ser la mejor compañía en nuestro camino. Te quiero, Cat McDonnell". Con esta segunda boda sellan tres años de feliz y estable relación y comienzan una nueva etapa en la que quizá se planteen ampliar la familia.

Más noticias sobre Pau Gasol

- Pau Gasol y Catherine McDonnell publican la primera imagen de su boda

- Pau Gasol se casa en secreto con Cahterine McDonnell