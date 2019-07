19 jul 2019

Pablo Motos está viviendo unas vacaciones envidiables, de eso no hay duda. Sol, playa, mar... y además un cuerpo esculpido por los ángeles (y por muchas horas de gimnasio).

Sus instantáneas nos dan mucha envidia (completamente sana) pero su última fotografía manda un mensaje muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en verano, cuando estamos expuestos al sol.

Con su característico humor, avisaba: "Quería deciros que tenéis que poneros protección cincuenta para que no os queméis. Mira cómo voy… protección 50. Parezco el tercero de los Morancos”, comentaba el presentador de 'El Hormiguero'. “Si me da un poquito más el sol, ya exploto como una rata en 'Stranger Things'. Protección 50, gracias protección 50. Me duele la espalda".

Con estas palabras mandaba un mensaje a todos sus fans. ¡Hay que ponerse crema! Y finalizaba: "La protección cincuenta no es suficiente para los pelirrojos".