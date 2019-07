20 jul 2019

Frank Blanco hacía ayer un inesperado comunicado en plena emisión de Zapeando. Un programa al que el presentador lleva casi seis años al frente y en el que ha sabido aportar cada tarde ese toque de humor y crítica junto a sus compañeros de La Sexta como muy pocos saben hacerlo.

Un anuncio que pocas personas esperaban y que no le ha resultado nada fácil de confesar: "Este anuncio es complicado, porque voy a incumplir una promesa y porque lo sabe muy poca gente; esto no lo sabe ni mi padre, solo los de la mesa y cuatro más. Pero tenía que decíroslo a los espectadores porque después de casi seis años creo que nos sentimos todos cerca. A partir de septiembre no voy a seguir presentando Zapeando porque ha llegado la hora de cambiar", comenzaba diciendo este viernes el presentador y a lo que ha añadido con humor que está harto de que le llamen viejo.

"Se acabará una etapa y estoy deseando contaros qué será lo siguiente, en cuanto pueda. Además es que tengo fama de haberme cargado decenas de programas de la competencia entonces otros requieren de mi sensación trabajo y yo me dejo querer", continuó diciendo el presentador pero sin revelar cuál será ese próximo proyecto.

"Sé que me vais a echar de menos porque el que me sustituya no tendrá mi paciencia infinita. Prometo llorar en el último programa, pero serán lágrimas de alegría", finalizaba Frank Blanco ante las cámaras.

Pero esta despedida no será inmediata, ya que el presentador ahora se irá de vacaciones y en agosto seguirá presentando el espacio junto al resto de colaboradores entre los que también estarán Ana Morgade, Anna Simón, Quique Peinado y Paula Prendes, a los que esta vez les ha resultado difícil contener las lágrimas ante el anuncio de Frank. "Me está costando no llorar", aseguraba el presentador al recibir el abrazo y cariño de sus compañeros antes de acabar el programa.

