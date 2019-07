25 jul 2019 sara corral

Ayer tuvo lugar uno de los episodios más esperados de 'Lazos de Sangre' en el que la familia Pantoja fue la protagonista. Sin embargo, para sopresa de todos, se trataron ciertos vínculos de los que no se esperaba información, el más alarmante, Julián Muñoz.

La tonadillera, que no acudió en persona al programa dejo a Chabelita el papel principal del discurso, y lo que contó sobre el que fuera novio de su madre, dejó a todos boquiabiertos.

Parece que Isa Pantoja encontró el Julián Múñoz lo más parecido a un referente paterno, y es que a su llegada a Cantora, la única figura varonil que había ya, era su hermano Kiko, con el que tiene una relación "algo difícil".

"No sé cómo voy a contar esto para que a mi madre no le siente mal, pero fui a verle en un permiso", fueron las primeras palabras que salieron de la boca de la joven.

"Ella nunca me ha dicho que le parece mal que le tenga cariño o no , pero yo le he tenido mucho cariño. Y le sigo teniendo", prosiguió contando. Para más 'hype'. Julián Muñoz habló: "Yo la sigo teniendo cariño. Se acercó a Marbella en un permiso y estuvimos los dos hablando sentados en unas escaleras".

Poco después, Julián soltó la bomba: "Me dijo que por qué no volvía con su madre porque creo que fue feliz en ese momento". Palabras que Chabelita ha negado.

