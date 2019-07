26 jul 2019

Uno nunca debe olvidarse de quienes te han dado la mano cuando comenzabas. Esto es lo que, sin duda, piensa William Luque, compositor de grandes éxitos para artistas como Carlos Baute, Natalia, Beth, Efecto Mariposa, Soraya, David Civera, Raúl o Chenoa entre otros. Willian Luque, ahora conocido como Grandpa, compuso más de 10 temas para Chenoa, cuatro de ellos, números uno: 'Cuanto tú vas', 'En tu cruz me clavaste', 'Soy lo que me das' o 'El centro de mi amor'.

Durante estos 17 años —su relación profesional comenzó en 2002— Grandpa no solo ha sido un apoyo musical, a través de sus redes, sino también moral, cuando Laura rompió su relación con David Bisbal, Luque fue uno de sus apoyos. La relación cantante-compositor terminó, a pesar del deseo de los fanes de la cantante, que deseaban verles trabajando juntos, de nuevo, cuando Chenoa decidió que quería componer sus propios temas. Sin embargo, la comunicación personal siempre se mantuvo e incluso, el compositor quiso llevarla a una gira en América, plan que finalmente no pudo llevarse a cabo.

Hace unas semanas, Grandpa sacaba a la luz su primer single Me quedo con las dos del cual también hacia un videoclip. El venezolano, pedía entonces ayuda a varios artistas. Todos, acudieron a su llamada y comenzaron a postear en sus redes el nuevo lanzamiento. Incluso, la famosa presentadora venezolana Maite Delgado —una de las grandes estrellas en América, con más de 2 millones de seguidores—, no dudo en volcarse.

Todos lo apoyaron; todos menos Chenoa, quien no solo no subió nada a sus redes, sino que se negó a ser la madrina del lanzamiento. En conversación con este medio Luque nos cuenta: "Siempre había pensado que la categoría como persona y compañera de Laura estaba en concordancia con su nivel como cantante. En estos años nunca le pedí un favor para mí. Hace unas semanas le envié mi vídeo para que me ayudara con sus redes y nunca lo hizo. Es más, ni tan siquiera obtuve un comentario. Aun así, le sugerí que fuera la madrina de mi próximo lanzamiento, ya que pensaba que nadie mejor que ella para apoyar a quien había sido el compositor de sus grandes éxitos. Sería como un reencuentro. Su respuesta me dejó helado: “No creo que pueda para esas fechas. Ahora estoy muy ocupada con la tele y la música”. Ni siquiera le había dicho la fecha, que era octubre. Se negó de entrada. Es una pena y una decepción. La sigo admirando como artista, pero como compañera y amiga me ha defraudado".

Grandpa es cantante, compositor, productor y actor. Nacido en Venezuela hace 52 años, y residente en España, William Luque, Grandpa, presenta así su último trabajo. La carrera de Grandpa como cantante se remonta a los 80, cuando triunfó en festivales como Viña del Mar. Paralelamente ha compuesto temas a grandes artistas. Grandpa es un producto familiar, atemporal; un veterano sin caducidad. Un artista que lucha para reflejar una problemática: una sociedad injusta que no da cabida a las personas de más de 50 años. El éxito de Grandpa radica en contar historias que reflejan el día a día de aquellos que han pasado los 50. Un público relegado a una segunda fila por la industria musical.

Más noticias sobre Chenoa

- La madre de Chenoa y Cepeda se enfrentan en Twitter

- Chenoa confiesa que no hay fecha de boda